Gazimağusa Belediyesi, İsmet İnönü Bulvarı’nın asfaltlanması ve otopark projesi ile ilgili protokol imzaladı.

Belediye ile Uçanok Emlak ve İnşaat Şti. Ltd. arasında imzalanan protokole, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile şirket direktörü Ali Osman Uçanok imza koydu.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, törende, İhale Komisyonu Başkanı Belediye Meclis Üyesi Özkan Oza, Belediye Meclis Üyeleri Erhun Şahali ve Özgür Dedeoğlu ile birlikte, ihale sürecini tamamlayan belediye personeli Gülşah Akkartal Kural ve Halil Onbaşılar da hazır bulundu.

Açıklamada, “66 milyon TL değerindeki proje kapsamında, mevcut kaldırımların sökülerek yeniden düzenlenmesi, elektrik servis havai hatlarının yer altına indirilmesi ve yeni aydınlatma direkleri için gerekli altyapının kurulması, telefon servis hatlarının yer altına indirilmesi, yağmur suyu drenaj ana ve tali hatlarının yapılması, mevcut asfaltın yenilenmesi ve araç yolu ile park ceplerinin kaplanması, çalışmaları yapılacak.” ifadesi kullanıldı.

Kısa süre içerisinde başlayacak olan projenin bir yıl içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, proje finansmanının 20 milyon TL’sinin TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından karşılanacağı, geri kalan kısmının ise Gazimağusa Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla finanse edileceği kaydedildi.

-Otopark projesi de hayata geçiyor

Asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, İsmet İnönü Bulvarı Otopark Projesi için de protokol imzalandığı belirtildi.

Yine Uçanok Emlak ve İnşaat Şti. Ltd. tarafından üstlenilecek ve belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacak olan 10 milyon TL’lik projede, Sakarya ve Karakol mahallelerini ayıran İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki spor tesisleri ve Sakarya MAGEM binasının bulunduğu alanda otopark yapımı, bağlantı yolları için asfalt işleri, yağmur suyu drenaj altyapısı, otopark alanı ve çevresinde kaldırım düzenlemeleri yer alacak.

Söz konusu projenin dört ayda tamamlanması planlanıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kentin uzun süredir beklediği bu yatırımların bölgeye çağdaş bir görünüm kazandıracağını belirterek, “Asfalt, altyapı, kaldırım ve otopark düzenlemeleriyle İsmet İnönü Bulvarı modern bir yapıya kavuşacak” dedi.

Uluçay açıklamasında ayrıca katkı koyanlara da teşekkür etti.