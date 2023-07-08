26 Haziran’dan beridir aranan İlyas Hıdır, dün akşam Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran’da Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde, üç aracın karıştığı kazaya sebebiyet veren ve kaza sonrası olay yerinden kaçan EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır (E-32), dün akşam polis ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilerek tutuklandı.

Kazada, ağır şekilde yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştı.