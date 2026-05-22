Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite gündeminde bulunan “Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ) (Y.T.No: 398/5/2026)”nı ele alarak genel görüşmesini tamamladı. Komite Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Toplantıya davetli olarak Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) yetkili ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfıl katıldı.

Toplantıya ayrıca UBP milletvekilleri Hasan Küçük ve Sadık Gardiyanoğlu ile CTP milletvekilleri Şifa Çolakoğlu ve Asım Akansoy da katıldı.