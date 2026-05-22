Maliye Bakanlığı’na bağlı, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, 2025 vergilendirme dönemine ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin son teslim tarihine kısa süre kala yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla yarın Lefkoşa Merkez ve tüm şubelerde hizmet verileceğini duyurdu.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Değerli Mükelleflerimiz,

2025 vergilendirme dönemine ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, daha önce yapılan duyuru ile 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmıştı.

Son beyan tarihinin yaklaşması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek ve mükelleflerimizin işlemlerini zamanında tamamlamalarını sağlamak amacıyla; Yarın (23 Mayıs 2026 Cumartesi günü) Lefkoşa Merkez ve tüm şubelerimizde, Kurumlar ve Özel Sektör Birimleri ile Tahsilât Birimleri 08.00-14.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Mükelleflerimizin işlemlerini son güne bırakmamaları ve sağlanan bu hizmet kolaylığından faydalanmaları önemle rica olunur.”