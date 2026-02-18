Polis Okulu Müdürlüğü’nde bugün, özelikle ramazan ayında artan kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla “Her Damla Kan Bir Umut” sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, görevli idari personelin yanı sıra okulda temel eğitimlerini görmekte olan polis, itfaiye ve sivil hizmet görevlisi adayların katılımıyla düzenlendi.

Açıklamada, insan hayatının korunması ve sürdürülmesi için gerekli olan kanın teminine katkı sağlayan polis mensuplarının, asli görevlerinin yanı sıra kan bağışında bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirdikleri kaydedildi.

- Elagöz

Etkinlikte, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası Sorumlusu Funda Elagöz tarafından katılımcılara yönelik, kan vermenin önemi ile bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olabilmeleri maksadıyla kan verme hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kanın yapay olarak üretilemeyen ve yalnızca insanlar aracılığıyla sağlanabilen değerli bir kaynak olduğunu vurgulayan Elagöz, polisin kan bağışıyla kurum olarak sosyal sorumluluğunu yerine getirmenin yanı sıra anlamlı bir dayanışma örneği sergilediğini ifade etti.

Bağışlanan kanların hiç tanımadıkları insanların hayatına dokunması açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Elagöz, sağlıklı her bireyi kan bağışçısı olmaya davet etti.

- Aşçıeli

Sağlık Bakanlığı Thalassemia Kan Bağış Birimi Sorumlusu Çiğdem Aşçıeli de, polis teşkilatının her zaman olduğu gibi özellikle ramazan ayında Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına duyarlılık göstererek kan bağışında bulunmalarından dolayı teşekkür etti.

Aşçıeli, kan vermenin sosyal sorumluluğun yanı sıra vicdani bir mutluluk olduğuna da işaret etti.

- Çete

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete de, polis teşkilatı personeli olarak kan ihtiyacına her zaman cevap verdiklerini belirterek, ramazan ayı nedeniyle de Thalassemia hastalarının artan kan ihtiyacına, yapılacak bağışlarla umut olabileceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Thalassemia Kan Bağış Birimi Sorumlusu Çiğdem Aşçıeli, konuşmaların ardından Polis Okulu Müdürü Çete'ye dernek ve birim adına plaket takdim etti.

Bilgilendirme sunumlarının ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi.