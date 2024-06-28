Bakan Oğuz, cezaevi doluluk oranları ve mültecilerin yargılanma süreçleriyle ilgili konuştu

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede suç işleyen kişilerin cezasını çekmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer KKTC, suç işlenen ve cezasının verilmediği bir ülke olursa, o zaman herkes buraya gelip bir şekilde suç işleyecektir" dedi.

Şu anda eski ve yeni cezaevindeki toplam tutuklu sayısının 964 kişi olduğunu açıklayan Oğuz, eski cezaevi için başka projeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Yurtdışına deport edilecek kişiler için polisin gözetiminde bir yer bulunduğunu belirten Oğuz, “Bazı kesimlerin suçlular şu kadar maliyete mal oluyor diye hesaplarken, biz bu maliyetlerden önce adaleti sağladık mı ve mahkemelerin verdiği cezayı uyguladık mı diye sorguluyoruz. Buna göre davranıyoruz.” dedi.

Bakan Oğuz, Kıbrıs Genç TV'de yayımlanan Eko-Politik programına konuk oldu.

Oğuz, cezaevi doluluk oranları ve mültecilerin yargılanma süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

- “Mağdurun da suçlunun da hakkını korumakla yükümlüyüz”

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Oğuz, ülkede suç işleyen kişilerin cezasını çekmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer KKTC, suç işlenen ve cezasının verilmediği bir ülke olursa, o zaman herkes buraya gelip bir şekilde suç işleyecektir. Çünkü suçlular, cezaevinde maliyetimiz çok olur, burada bizi fazla tutmazlar mantığıyla ilerleyecektir. Biz her zaman insan hakları çerçevesinde mağdurun da suçlunun da hakkını korumakla yükümlüyüz. Devlet ve yasalar budur. Dolayısıyla mahkemelerimizin verdiği her karara saygı duyuyoruz” dedi.

Şartlı Tahliye Kurulu’nun işleyişine ilişkin bilgiler veren Oğuz; cinayet, cinsel taciz ve istismar gibi hassasiyet gerektiren suçlarda şartlı tahliyenin mümkün olmadığını kaydederek, basit suçlarda ise tutukluların cezaevindeki davranışlarına göre Şartlı Tahliye Kurulu’nun kararıyla serbest bırakılabileceğini söyledi.

Oğuz, “Hassasiyet gerektiren suçlarda, suçlu mahkemenin verdiği ceza süresini tutuklu olarak geçirmek zorundadır. Bunun dışında basit suçlarda, kişilerin cezaevindeki davranışlarına ve tutumlarına göre cezasının yarısını yattıktan sonra oy birliği İle şartlı tahliye kurulundan karar veriliyor” diyerek, hassasiyet gerektiren suçlar ile basit suçların arasındaki farkı anlattı, mevzuata ilişkin bilgi verdi.

- “Hukuki boşluk bırakmamaya özen gösteriyoruz”

Oğuz, ülkede yasal süre dışında kalan kişilerin başka suçlara karışmamaları durumunda kısa süre içinde ülkelerine gönderildiklerini belirterek, hukuki boşluk bırakmamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

- Toplam tutuklu sayısı 964...

Şu anda eski ve yeni cezaevinde toplam tutuklu sayısının 964 kişi olduğunu belirten Oğuz, eski cezaevi için başka projeler üzerinde çalışıldığını söyledi.

Oğuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Eski cezaeviyle ilgili başka projelerimiz var ve onunla ilgili çalışıyoruz. Yurtdışına deport edileceklerle ilgili kullandığımız ve polisin gözetiminde, aynı zamanda kontrolünde tutmuş olduğumuz bir yer de mevcut. Bir suçluya maliyet açısından baktığımızda 'maliyeti şu kadardır' diye değil 'adaleti sağladık mı ve mahkemelerin vermiş olduğu cezayı uyguladık mı?' diye sorguluyoruz. Biz buna göre davranıyoruz. Fakat muhaceret cezasında olanlar oturma izni veyahut da ülkede kalma izni bir şekilde geçirmiş olanların ülkeden mutlaka gönderilmesiyle ilgili de çalışmalarımız var.”

- “Asıl veriler anket sonuçları değil, sandık sonuçlarıdır”

Bakan Oğuz, geçen günlerde açıklanan anket sonuçları, anketin doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

“Geçen günlerde bir anket yapıldı. Bu anket sonuçları Erhürman'ı birinci, Tatar'ı ise ikinci gösteriyor. Bu tür anketlerde sorunun soruluş şekli, kime sorulduğu, sorulan kişinin siyasi görüşü, sorunun içeriği ve anket yapılan kişilerin rastgele mi yoksa belirli bir grup içerisinden mi seçildiği önemlidir. Biz de zamanında anket çalışmaları yaparken bu tür teknik detayları göz önünde bulunduruyorduk. Bu nedenle, ülke gerçeklerini yansıtan asıl veriler anket sonuçları değil, sandık sonuçlarıdır.”

- "Ülkenin istikrara ihtiyacı vardır ve seçim gündemiyle kaybedecek zamanı yoktur"

Bakan Oğuz, Başbakan Ünal Üstel’in Ulusal Birlik Partisi’nin başkanıyken oy oranının düşük çıkması hakkında konuşarak, “Bugün Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile ilgili çeşitli söylemler, Tufan Erhürman ile ilgili çeşitli yakıştırmalar yapılabilir. Ancak, asıl sonuç sandık günü ortaya çıkar. Başbakanımız Ünal Üstel’e ben dahil diğer bakanlar ile birlikte istikrarla desteğimizi belli ettik ve vurguladık. Şu anda mecliste çıkarılan yasalar da bunun bir göstergesidir. Bu ülkenin istikrara ihtiyacı vardır ve seçim gündemiyle kaybedecek zamanı yoktur.” ifadelerini kullandı.