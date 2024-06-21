İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkede taşınmazı olan bir grup yabancıyı kabul etti. Görüşmede, uzun süredir ülkede yaşayan ve taşınmaz mal sahibi olan yabancıların sorunları ele alındı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Oğuz, “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasası”nda yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vererek, 60 yaş üzerinde olan ve KKTC’de taşınmaz malı bulunan yabancıların artık her yıl değil, 5 yılda bir ikametgâh izni alacaklarını söyledi. Oğuz, söz konusu değişiklikle, her yıl karşılaşılan bürokratik engellerin ortadan kalktığını belirtti.

- “Tüzük değişikliğiyle büyük bir sorunu çözüme kavuşturduk”

Konuya duyarlı olduklarını, Başbakan'ın da bu konuya önem verdiğini belirten Oğuz, “Tüzük değişikliği ile büyük bir sorunu çözüme kavuşturduk. 60 yaş üzeri ve taşınmazı olan yabancıların her yıl ikametgâh izni alması gerekmeyecek, bu süre 5 yıla çıktı” dedi.

Yaşamak için KKTC’yi tercih eden yabancıların sorunlarının çözümü konusunda çalıştıklarını söyleyen Oğuz, bazı iyileştirmeler yapılması konusunda hükümette fikir birliği olduğunu söyledi.

Diyaloğa hep açık olduklarını, geçmişten kaynaklı bazı kronik sorunların çözümü için de çalışacaklarını belirten Oğuz, KKTC’yi güvenli ve yaşanabilir bir ülke olarak tercih eden yabancıların sorunlarını çözerek, onlara daha rahat ve sorunsuz bir yaşam ortamı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.