Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Öncelikle şunu kabul etmek gerek…

Küreselleşen dünyada haliyle sorunlar da tüm dünyayı etkiliyor!

Şuanda tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar da bunun bir göstergesi…

Ama Türk Lirası kullandığımız için de bizde yaşanan sıkıntı çok daha büyük oluyor!

Salgın, ardından gelen Ukrayna savaşı ve Türk Lirasının eridikçe erimesi insanların refah düzeyini düşürdükçe düşürüyor…

Bazı kesimlerin önerdiği gibi TL’den vazgeçerek başka bir döviz birimine geçmek imkansız olduğu için de kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurmaktan başka bir alternatifimiz yoktur!

Aksini söyleyenler sadece edebi açıklama ya da vitrine oynamaktan başka bir yapamaz, onun için hayalci değil de gerçekçi olmak gerek…

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Değerli dostumuz Serhat Akpınar dersine iyi çalışmış olmalı ki ekonomik konularda gayet yerinde bir açıklama yaptı…

Hatta bir hükümet mensubu olarak yine hükümete çağrıda bulundu!

Yaptığı açıklamada en önemlisi neydi biliyor musunuz?

Şu anda mahkeme raflarında duran 30 bin civarındaki alacak verecek dosyasının daha da katlanacak olması…

Bu facia kapıda demektir!

Demek ki biraz daha mahkeme koridorlarında beklemeyen kimse kalmayacak…

Kim bilir belki de toplum olarak birlikte dibi göreceğiz!

Sonra can havliyle ayağa kalkabilir miyiz işte onun da garantisi yok…

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Tabi ki meclis ağlama duvarı filan değildir…

Ülkeyi yönetmeye talip oluyor ve o koltuklara oturuyorsanız yaşanan sorunlara çözüm bulmak, milletin vekilliği bakımından öncelikle sizin sorumluluğunda!

Hiç ağlamadan, sızlamadan vatandaşın derdine derman bulmak zorundasınız…

Bunu ya başaracaksınız yada özür dileyip koltuğu başkalarına devredeceksiniz, önünüzde başka bir seçenek yok!

Bunu Akpınar’ı suçlamak için filan değil tüm milletin vekillerini uyarmak için söylüyoruz…

Zira seçim öncesi sırtlarını sıvayarak oy istediğiniz vatandaşın şu anda tek beklediği yoğunlaşan sorunlara çözüm üretmeniz!

Adı üstünde milletin vekilisiniz…

Sorun toplumsal olduğu için de iktidar ya da muhalefet farkı gözetmeden ortak paydalarda buluşmak iyi bir başlangıç olacaktır!

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Özellikle bu konuda önerimiz şudur…

Örneğin dün açıklanan sosyal konut kredisi!

Doğru ve yerinde bir karardır…

Ama bunun asıl mimarı da Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’dir!

Başkan Cafer Gürcafer bu konuda son 5 yılda kafa patlatmış ama derdini kimseye dinletememiştir…

Eğer bu proje uygulamaya geçerse hem binlerce gence ev sahibi olma imkanı doğacak hem de şu sıralar işleri hayli kesat giden müteahhitlere iş imkanı sağlanacak ve böylelikle piyasalara bir canlılık gelecektir!

Gürcafer gençlerin 35 bin Sterline ev sahibi olabileceğini söyleyerek bu projenin de önemine parmak basmıştır…

Hükümet edenler özel sektör ruhuyla kesinlikle inanıyoruz ki ekonomide önce pansuman yapıp sonra hastayı ayağa kaldırma başarısını da yakalayacaktır!

Ankara Kulisleri…

Hakan Bayrakçı’nın ikinci tur tahmini…

14 Mayıs seçimlerini bilen araştırma şirketi SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'dan ikinc tur tahmini geldi.Özdağ'ın milliyetçi seçmene verdiği 'ben 3. bir yolum' imajının ortadan kalkacağını söylelen Bayrakçı, "Tahminlerimize göre Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış bir çok ankette de bu sonuç çıkıyor." dedi.

İlk turda yüzde 5,17 oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklarken; Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile mutabakat metni üzerinde çalıştıkları açıklanırken, iki liderin dün ortak basın açıklaması yaptı.

Herkes Özdağ'ın ikinci turda nasıl tutum sergileyeceğini merak ederken; konuyla ilgili Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır"

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; 28 Mayıs için oran verdi.

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle;

"Anladığımız kadarıyla Zafer Partisi, Kılıçdaroğlu'na destek verecek. Şu an görünen iki lider yüzde 90 basın toplantısı yapacaksa bu sadece malumun ilanı olur. Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği anda milliyetçi seçmene verdiği 'ben 3. bir yolum' imajı ortadan kalkar. Destek verdiği anda oyları süreç içerisinde 2,2 bandında kalmaya devam eder. Yeni bir milliyetçi parti alternatifi olduğunu ortaya koyamaz. Diyelim ki Özdağ, çıkıp Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Sinan Oğan'ın 5,17'lik oyu ne olur? Bunu da açıklayayım. Tahminlerimize göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53-54'lerle seçimi kazanır. Şu anda yapılmış bir çok ankette de bu sonuç çıkıyor."

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İşte Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi'nin alacağı bakanlıklar belli oldu.

Zafer Partisi, 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesi sonrası Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu.

İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yanı sıra TİKA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Zafer Partisi’nde olacak.

İKİ ETKİN POZİSYON İSTEMİŞTİ

SÖZCÜ gazetesi yazarı İsmail Saymaz, dün akşam SÖZCÜ TV’de katıldığı Basın Kulübü programında Zafer Partisi’nin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci turda destek konusunda anlaştığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirten Saymaz, Zafer Partisi’nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını söyledi.

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MESAJ KUTUSU

Sayın Mehmet HARMANCI, yeni mezbahane konusunda AB’ye olan borçların katlandığı ve hayli yüksek rakamlara ulaştığı bunun da önünüzde büyük bir sorun olarak durduğu konuşulmaya başlandı. Özellikle hukuk adamları bu konuda hükümetle birlikte hareket etmeniz gerektiğini söylüyorlar…

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Sayın Ünal ÜSTEL, bankalara olan yabancı para borçlarının Türk Lirasına çevrileceği konusunda alınan karar büyük bir heyecan ve memnuniyet yarattı. Eğer bunu uygulamaya sokabilirseniz hükümet olarak en büyük icraatınızı gerçekleştirmiş olacaksınız…

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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, Güzelyurt’un artık denize kavuşmalı şeklindeki açıklamanız sanki de bölgenin değil de uzaydan bir yerin belediye başkanı olduğunuz algısı yarattı. Yani 6 dönemdir başkansınız ve bir türlü söz verdiğiniz Yayla projesini hayata geçirmediğiniz müddetçe böyle bir şey mümkün olmayacaktır…

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, 26 yıldır ülkede vatandaşlık bekleyen genç kızımızın bu sorununu halletmeniz bu kez tepki değil destek gördü ve memnuniyet yarattı. Ama yine de siz özellikle istisnai vatandaşlıklara karşı gözü açık olun zira bu aracıların maddi rant elde ettiği söyleniyor…

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Sayın Çağan ALGANER, G.Mağusa Hastanesi’nin temizlik ve hijyeni konusunda yaptığınız yoğun çalışmalar hem çalışanlar hem de bölge insanı tarafından taktirle karşılanıyor. Bu arada kendi cebinizden bile harcadığınız paralar dikkatlerden kaçmıyor, tebrik ederiz…

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Sayın Mehmet Ali YÜKSELEN, LAÜ’de başta Tıp Fakültesi olmak üzere onlarca yeni bölüm açmak için Ankara ziyaretlerini epey yoğunlaştırdığınızı duyduk. Demek ki yeni eğitim yılında hem öğrenci sayısı artacak hem de bundan bölge halkı kazanacak, hadi bakalım hayırlısı…

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Sayın Fadıl AKSUN, bugün devlet erkanıyla birlikte Adıyaman’a gidip rahmetli çocuklarımızın davası için ilk duruşmalara katılacak olmanız merak ve heyecan yarattı. Bu arada twitterdeki duygusal paylaşımlarınız da dikkatlerden kaçmıyor. Dönüşte güzel haberler bekliyoruz…

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, önümüzdeki günlerde Akdeniz’i özel bir yatla turlayacağınız ve enerji depolayacağınız konuşulmaya başlandı. Bu arada ekipte bulunacak olanların ismi de hayli merak konusu olmuş ki bu yönde sorular gelmeye başladı…Bu arada aman paparazzilere dikkat!

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Sayın Mustafa YAVER, keçi çobanı tanımlaması konusunda hala bir açıklama yapmamış olmanız kafaları bir hayli karıştırmaya başladı. Bunu siz açıklamazsanız muhakkak birileri açıklayacaktır haberiniz olsun istedik…

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Sayın Orhan SARAÇ geçtiğimiz akşam İskele’de çok özel bir toplantıda yine çok özel bir komiteye asal üyeliğinizin onaylandığını duyduk, hayırlı uğurlu olsun. Özellikle ekonomik ve turizm konularında büyük katkılarınız bekleniyor…

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