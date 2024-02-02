Şu anda başımızda görünenden daha sorunlu bir hükümet vardır...

3 Ortak da kendi partisel sorunları ile debelleşiyor!

Böyle sıkıntı bir ortamda nasıl başarılı icraatlara imza atarlar gelin onu da siz düşünün...

Büyük ortak UBP’de hem kurultay hem de bakanlık kapma yarışı yaşanıyor!

Kurultay Eylül ya da Ekim’de olacaktı ama şimdi Nisan ayı konuşulmaya başlandı...

İddiaya göre kulislerde kurultay sonrası erken genel seçim var diye konuşulmaya başlandı ki olur mu olur!

Ülkede yaşanan sıkıntılar artık hat safhaya çık ki bunun Mart ayından sonra tavan yapacağı iddia ediliyor UBP erken genel seçim kararı alırsa hiç şaşırmayız...

Hatta olacaksa da olsun deriz zira halkın iradesi kesinlikle meclis sandalyelerine yansımalıdır!

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Şu anda bakan olanlar ya da olmayanlar...

Kendi aralarında bile kabinede değişiklik olacağını konuşmaya başladılar!

Koltuk tatlı ya, sarıldıkça sarılıyorlar...

Çünkü bakanlıktan sıradan bir vekil olmak damdan tepe taklak düşmek gibi bir şey!

Sanki de bir utanç kaynağı gibi...

Analarından bakan olarak doğdular ya belki de ondandır!

Bakanlar endişe ededursunlar vekiller aralarında müthiş bir yarış içindeler...

Kendilerine yakın olan örgüt başkanlarının kapılarının önünde destek yarışındalar!

Zira UBP gibi büyük bir partide örgüt başkanı olmak bile güç ve kudret ile eşdeğerdir...

Onların desteğini alabilirlerse ne ala!

Aksi bakanlık hayal bile değil...

UBP’de şu sıralar sıkıntı büyük ama en azından dışarıya çok fazla sızdırılmıyor!

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DP’de ise huzursuzluk tavan yapmış durumda...

Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nu çok daha sıkıntılı bir süreç bekliyor!

Dünkü Ombudsman açıklaması ile ihalesiz kiralamalar çok büyük ihtimalle yargıya taşınacak sonucunda parti itibar kaybedecek...

Ataoğlu’nun şu anda Akpınar ve Tosunoğlu ile irtibatı kesilmiş durumda!

Onlar Ataoğlu’nu hem genel başkanlıktan hem de bakanlıktan istifa etmeleri konusunda uyardı ama Bakan Ataoğlu şimdilik tınmıyor gibi gözüküyor...

İki vekilin ne zaman ne yapacağı belli değil, gözlerini karartırlarsa ve dışarıdan baskı gelmezse bağımsız milletvekili olarak kalabilirler!

Tabi ki onların yerine bağımsız diğer iki vekilin de dışarıdan nisap desteği vereceği kesinleşmiş gibi bir şey...

Burada yine de dışarıdan gelecek olan temkinler çok önemli ve belirleyici olacaktır!

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YDP Genel Başkanı Arıklı, Atalay’ın genel başkanlık adaylığı açıklamasına epey tepki gösterdi ha keşke bu kadar ağır olmasaydı ama sözlerinde çok haklı yanları da yok değildir...

Talip Atalay YDP Genel Başkanı olacak kadar pişmemiştir sosyal yönleri de çok Arıklı’ya göre çok zayıftır!

Aslında biz bu tartışmanın biraz da senaryo olduğunu düşünüyoruz...

Partide demokrasi işliyor meselesi!

Büyük ihtimalle ikisi de anlaşmalı olarak vitrine oynuyor...

Atalay ya son güne yaklaşırken geri çekilecek ya da yarışa girip fark yiyerek gidip Arıklı’nın elini kaldıracak ve demokrasi budur diye partililerini selamlayacak!

Aksini düşünemiyoruz bile!

Bu arada Arıklı bir daha aday olmayacağını geçen yıl bize de söylemişti ama buna şaşırmıyoruz çünkü bu ülke siyasetini ve siyasetçisini inanın çok iyi tanıyoruz...

Japon yapıştırıcıların gözü kör olsun!

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Kimse kusura bakmasınlar ama...

Şu anda iktidarda olan partiler vatandaşa güven vermemektedir!

Bir de kendi aralarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle güvensizlik artık dip yapmıştır...

Seçime kesinlikle karşı değiliz ama seçim gecesi çok da şu anki durumun değişeceğine inanmıyoruz!

Çünkü 3 partinin de rakipleri yine kendileridir...

Hükümet için tehlike çanları çalmaktadır ama yine de Ankara’nı bir kez daha ağırlığını göstereceği de aşikardır!

MESAJ KUTUSU

Sayın Fikri ATAOĞLU, dün açıklanan Ombudsman raporu ihaleler konusunda yasa dışılık ve keyfiliği de deşifre etmiş oldu. Konu çok büyük ihtimalle yargıya taşınacak ve başınız epey ağrıyacak gibi gözüküyor. Bu arada kararların iptal edilmesi başka bir kaos ortamı yaratacak...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, uzun bir uğraş sonucu eczacılar ve serbest hekimler ile imzaladığınız protokolden sonra ilaç sektöründe kesinlikle bir rahatlama olacaktır şimdi sıra masanızda bekleyen sahte yeşil reçete dosyasında. Para ile sahte reçete yazan hekimler için umarız yargı süreci gecikilmeden başlar...

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Sayın Bertan ZAROĞLU, eski partiniz YDP’de eğer iki adaylı genel başkanlık yarışı yapılırsa parti içinde sonucu etkileyecek kadar güçlü olduğunuz konuşuluyor. Zira partide hala size gönül verenler bir hayli fazla...

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Sayın Remzi GARDİYANOĞLU, sahte reçete olayında yaşanan krizin son bulmasında birlik olarak payınız bir hayli fazla. Bu tarihten itibaren en azından siyaset geride kaldığı için ilaç temininde vatandaş derin bir nefes alacaktır, tebrik ederiz!

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Sayın Fehmi GÜRDALLI, müdürü olduğunuz Türk Ajansı Kıbrıs’ta özellikle zam haberlerinde ‘düzenleme’ kelimesinin kullanılması biraz gülünç kalıyor. Bir ürüne zam yapıldıysa onun adı kesinlikle düzenleme değil zam olmalıdır değil mi?

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Sayın Ahmet Melih KARAVELİOĞLU, genel seçimlerde milletvekili adaylığınızın artık kesinleştiği ve bunun içinde çok yüksek bir miktarda para ile kendinize destek arayacağınız söylenmeye başladı. Umarız paracıklarınız boşa gitmez, gazanız mübarek olsun...

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Sayın Dursun OĞUZ, verdiğiniz talimatlarla Muhaceret Dairesi’nin ülkeye giriş çıkışlarda denetimleri artırdığı başarılı sonuçlar vermeye başlamış. Bu konuda kamuoyunda da büyük bir memnuniyet var, devamını bekleriz...

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Sayın Gökçe ÖRNEKAL, bir kanalda yayınlanan programların sosyal medyaya gönderilmesi konusunun etik olmadığı konusunda meslektaşlarınızdan tepkiler gelmeye başladı. Medyada işbirliği ve dayanışmanın şart olduğunu unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Ahmet ÖZANT, ilaç temini konusunda ilgili bakanlık ile hekim ve eczacıların imzaladığı protokol keyfinizi kaçırmış diye duyduk. Bir hekim örgütünün başkanına hiç yakıştıramadık doğrusu...

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Sayın Mehmet HARMANCI, son yağışlar her bölgede olduğu gibi Lefkoşa’da bazı zararlara neden olunca bazı muhalif gruplar oluşmaya başladı. Kendilerine gereken açıklamaları anında yaparsanız hevesleri kursaklarında kalacaktır...