Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Hükümetin almış olduğu maaşlardan kesinti kararı kesinlikle yanlıştır…

Yanlıştır çünkü sendikaların dediği gibi bu bir dayatmadır!

Ben yaptım oldu, bitti mantığı…

Elbette hükümetler özellikle de hassasiyet gerektiren olağanüstü zamanlarda inisiyatif üstlenip bir takım kararlar üretebilir ama!

Öyle balyoz gibi tepeden inen kararlar da kamuoyunun haklı olarak tepkisine neden olur…

Buna bir de ‘güvensizlik’ eklenince ki bu son yıllarda artış göstermektedir, vatandaş da demokrasi gereği tepkisini göstererek tavrını ortaya koyar!

…

Bakın bir bakan diyor ki;

Tüm okulların tamiratı için en 250 Milyon TL’ye ihtiyaç vardır…

Ama hükümet de ağlama duvarı değildir!

Sonra insanlar sorar…

Bu ülke hazinesi yılda sadece ek mesailere 900 Milyon TL civarı gibi para ödüyor!

Eğer bu parayı buluyorsan, bu rakama devede kulak olan 250 Milyon TL’yi de bulacaksın…

Ve elbette tasarruf tedbirleri!

Önce tepeden başlayarak aşağıya inecek ve tüm masrafları azaltmak için gerekirse kanun gücünde kararnamelerle devletin giderlerini mümkün olduğu kadar aşağıya düşüreceksin…

…

Hükümetin bu yüzdendir inandırıcı olmak gibi bir zorunluluğu vardır…

Kamuda vatandaşın ensesinden paralar havalarda uçuşmaktadır!

Sonucunda hiçbir kazanımı olmayan yurt dışı ziyaretleri artık insanımızın gözüne batmaktadır…

Bu gelişmeler yaşanırken hükümet edenlerin çözüm üretmeyip ağlama duvarı tablosu çizmesi güven duygusunu daha da zedeleyici olacaktır!

Vatandaş haklı olarak şikayet ediyor ama hükümet onlardan daha fazla şikayet ederek aslında çaresizliğini de ortaya koymaktadır…

Siyasette yapamayanın gitmesi gerektiği gerçeğini de unutmamak gerek!

…

Her biri aslan parçası olan sendikacılarımız da hiç sektirmeden eylemlerine devam ediyor…

Doğrudur, maaşlardan kesinti bir anlamda dayatma olarak da kabul edilebilir ama peki ya bu dayatmalar karşısında sendikaların önerileri nelerdir?

Belli ki kaynak konusunda köşeye sıkışıp kalmıştır…

Peki ya bu ülke insanları ve çalışanları bu pozisyonun neresinde olacaktır!

Bizim de artık elimizi taşın altına koyma zamanı gelmemiş midir?

Maaşlardan kesilecek olan rakamlar aslında sembolik değerdedir…

Kimsenin de ekonomik durumunu olumsuz etkilemeyecektir!

O zaman artık siz de önerilerinizi ortaya koyun ve hükümete bildirin…

Buna itiraz gelirse de hep birlikte inelim sokağa tepkimizi ortaya koyalım!

Yok bizden para çıkmaz, her türlü kaynak yaratmaktan hükümet sorumludur derseniz de sizin de inandırıcılığınız kalmayacaktır…

Sendikalara soruyoruz;

Yardımlaşma ve acıları paylaşmak için önerileriniz nelerdir?

Yoksa hala sizde hükümetten örnek alarak ağlama duvarı karşısına geçmeyi mi yeğliyorsunuz?

Öyleyse de geçin bunları deriz…

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ANKARA KULİSLERİ

TKP Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek

Türkiye Komünist Partisi, seçim tavrını ve sola yaptığı son ittifak çağrısının sonuçlarını açıkladı.

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapılan açıklamada, "Bir oy Erdoğan gitsin diye, bir oy TKP'ye" denildi.

Sosyalist Güç Birliği'nin (SGB) bileşenlerinden Türkiye Komünist Partisi (TKP) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tavrını ve yaptığı son ittifak çağrısının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada TKP'nin parlamento seçimlerine nasıl gireceğine ilişkin, "Türkiye Komünist Partisi milletvekili seçimlerine bir seçim ittifakının ötesinde de anlam taşıyan Sosyalist Güç Birliği ittifakıyla birlikte kendi ad ve adaylarıyla girecektir. Partimiz 81 ilde ve bütün seçim çevrelerinde aday gösterecek, hem seçim sürecindeki propaganda ve örgütlenme çalışmalarıyla hem de alacağı oyla komünist hareketin tarihsel bir sıçrama yapması için bütün olanaklarını seferber edecektir" ifadesi kullanıldı.

TKP'nin cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise "Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesinin önüne geçecek bir biçim ve esneklikle sürdürülecek bir aday çalışması konusunda Sosyalist Güç Birliği içinde bir anlayış birliği yaratılamadığı" belirtilirken Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yapıldı.

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Hizbullah ile ilişkili HÜDA PAR'ın, ittifak görüşmelerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 8 ilde, seçilebilecek sıradan kendi milletvekili adaylarının gösterilmesini talep ettiği ileri sürüldü.

Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen HÜDA PAR, 14 Mayıs’taki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldı. AKP ve HÜDA PAR arasında da görüşmeler gerçekleştirildi.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, HÜDA PAR, Cumhur İttifakı ile seçimlere girilmesi için AKP ile yapılan görüşmelerde, güçlü olduğu Batman ile blok oy potansiyeli bulunan 8 ilden seçilecek sıradan adaylık talep etti.

İlk görüşmede dile getirilen bu talebin, daha sonraki görüşmede bir miktar artırıldığı da öne sürüldü. Bu çerçevede gözler, HÜDAPAR'ın Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nun cumartesi günü yapılabileceğini ifade ettiği AKP görüşmesine çevrildi.

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Ali Babacan, Halk TV ekranlarında yayınlanan Lider Masası programında İsmail Küçükkaya ve Bengü Şap Babaeker'in konuğu oldu.

Ali Babacan, HÜDA-PAR ve Hizbullah ilişkisi sorusuna şöyle cevap verdi, "Şöyle midir, böyle midir demek doğru değildir. Yasal bir partidir" diyerek HÜDA-PAR'a sahip çıktı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇATLAĞI

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde şöyle dedi: "İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz."

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise, HalkTV ekranlarında tam tersini söyledi: "İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ile alakalı 6 parti arasında tam mutabakat sağlanamadığı için bunu ortak politikalar metnine eklemedik. Bir partinin bile kuvvetli itirazı varsa o politikalar metnine girmiyor. Bu nedenle mutabakat sağlanmayan bir hususun da dillendirilmesini çok doğru bulmuyoruz."

MESAJ KUTUSU

Sayın Malik İSİMTEKİN, K-Pet genel müdürü olarak akaryakıt istasyonlarına artık günlük çekle satış yapma kararınız infialle karşılandı. Yanlış kararı bir kez daha değerlendirerek yeni bir strateji belirlemeniz bekleniyor zira her an rakip firmayla temasa geçebilirler…

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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Değirmenlik bölgesine prefabrik sağlık ocağı kazandırma icraatınız en çok da bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Projenin bir an önce hayata geçirilmesi için hem istek hem de tebrik mesajlarınız geliyor…

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Sayın Burçin DÖVEÇ, İskele bölgesine ortaokul kazandırma girişiminiz memnuniyetle karşılandı ancak bölgedeki TMK okulun da en az 5 dersliğe daha ihtiyacı olduğu yönünde bilgiler gelmeye başladı. Ha keşke buraya da bir el atabilseydiniz ne iyi olurdu değil mi?

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Sayın Hasan TAÇOY, olmazsa olmaz dairelerin başında gelen Sosyal Hizmetler Dairesi’ne hala niye atama yapmadığınız tartışma konusu olmaya devam ediyor. Acaba unutuldu mu dersiniz yoksa liyakata göre bir isim mi bulamadınız?

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Sayın Salahi ŞAHİN, mecliste gündeme getirdiğiniz Taşyapı’ya 500 Milyon vergi indirimi kıyağı konusunda daha da derinlere inmeniz gerektiği söyleniyor. Biraz daha eşelersiniz bazı siyasilere ve bürokratlara da rastlayabilirsiniz…

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Sayın Zorlu TÖRE, alacağı yüzünden misafirlerinize çay-kahve servisi yapmayı durduran meclis çay ocağı işletmecisi boykot kararı almış diye duyduk. Küçük bir piknik tüpü alarak bu görevi korumalardan birisine kısa süreliğine vermeyi düşünür müydünüz?

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Sayın Ahmet SAVAŞAN, ülkenin sağlık sisteminin kesinlikle yenilenmesi gerekiyor ama bunu bir hükümet vekilinin söylemesi biraz da manidar kaçıyor değil mi? Bu arada sağlıkta yeni bir sistem hiçbir sağlık çalışanının işine gelmeyecektir, bunu da yazın bir kenara deriz…

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, petrol dünya piyasalarında düştükçe düşüyor, vatandaş da haklı olarak indirim olacak mı diye sormaya başladı. En azından tüp gazdaki ayıbınızı bu indirimle gerçekleştirebilirsiniz değil mi?

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Sayın Rifat GÜNAY, ABD’de yaşanan bankalar krizi nedeniyle KKTC’deki iş çevreleri de endişelerini belirten sorular yöneltmeye başladılar. Merkez Bankası olarak bir açıklama yapmayı düşünür müydünüz?

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, bazı okullarda öğretmenlere özel olarak yapılan sigara içme bölümlerinin hızla yaygınlaştığını biliyor muydunuz? Veliler tepkili siz en iyisi kendilerine okul dışında sigara içilen çadırlar kurun çok daha iyi olacak gibi görülüyor…

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