Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türk askeri ile Rum çiftçiler arasında gerginlik yaşandığı iddiası nedeniyle yaptığı açıklamada, "bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli çalışmaların yapıldığını" söyledi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasına yer verdiler.

Habere göre Hristodulidis, Denya’da yaşandığı iddia edilen olay konusunda bilgilendirildiğini ve ilk andan itibaren ilgili yerlere yönelik gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Bu tür gelişmelerin Kıbrıs sorununa zarara verip vermediği şeklindeki soru üzerine Hristodulidis, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için uygun ortamın yaratılmasına çalıştıkları bir süreçte bunların elbette ki olumlu gelişmeler olmadığı görüşünü savundu.

-Palmas

Habere göre Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise yaptığı açıklamada, konuyla ilgili pozisyon alması ve bu zorluklarla ilgili konuları açıklığa kavuşturması için BM’ye çağrıda bulundu.

Palmas “ateşle oynayamayız” ifadesini kullanarak, Dışişleri Bakanlığı nezdinde tüm girişimlerin yapıldığını söyledi.