EOKA lideri Yorgos Grivas Digenis’in Limasol’da bulunan mezarının ve heykelinin yer aldığı alanın ticari faaliyetler için kullanılacağına dair haberler çıktığı, bunun üzerine DİSİ ve “Limasol Bölgesi Mücadeleciler Derneği’nin (SADEP)” konuya ilişkin açıklama yaptığı bildirildi.

Habere göre, SADEP isimli dernekten yapılan açıklamada söz konusu alanın ticari faaliyet konusu olmaması gerektiği belirtilirken DİSİ’den yapılan açıklamada ise Grivas’ın mezar ve anıtının bulunduğu alanın korunması için Rum hükümetinin gerekli adımları atması talep edildi.