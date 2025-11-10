Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 2.5 yıllık iktidarı döneminde “herkesi, çözüm isteyenin kim olduğuna ikna ettiğini” öne sürdü ve “uluslararası düzeyde ülkemiz Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki güvenlik ve istikrar bacağı olarak tanınıyor.” dedi.

Haravgi, Hristodulidis’in İngiliz sömürge döneminde tutuklanan EOKA’cılar için belirlenen “Tutukluları Anma Gününde” Kokkinotrimithia tutukevinde dün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmadan alıntılar aktardı.

Habere göre Hristodulidis, iktidarda bulunduğu 2.5 yıllık süre içerisinde Rum tarafının “çözüm istediğine herkesi ikna ettiğini, niyetlerinin samimiyetini herkesin kabul ettiğini ve müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için süreçte özlü ilerleme kaydetmeye hazır olmalarını herkesin kutladığını” öne sürdü.

“Vatanımızı, bütün yasal vatandaşları için özgür ve yeniden birleşmiş görebiliriz” ifadesini kullanan Hristodulidis, “vatanımızın kutsal kurtuluş ve yeniden birleşme gününe ulaşmak umuduyla iddialı gerçekçilikle mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Hristodulidis politikasının, “kurumların modernizasyonu için sürekli reform, ülke savunması ve güvenliğinin güçlendirilmesi, güçlü ekonomi, yolsuzluğu önleme ve vatandaşların gündelik hayatını iyileştirme ve düzensiz göçü etkin şekilde yönetme önceliklerini hayata geçirmek" olduğunu söyledi.

Aynı gazete BM Genel Sekreteri’nin barış operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’in KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Tufan Erhürman’ın seçilmesinden sonra gelişen dinamikten iyimser göründüğüne ve Kıbrıs müzakereleriyle ilgili daha çok ilerleme öngördüğüne işaret etti.

Gazeteye göre, Brüksel’deki BM şubesinde Avrupa medyasına söyleşi veren Lacroix, Rum Haber Ajansı’nın, KKTC Cumhurbaşkanlığı’na Tufan Erhürman’ın seçilmesinden sonra Kıbrıs sorununun ve Maraş’ın durumuyla ilgili sorusuna “Elbette ilerleme umuyoruz. Kıbrıs sorunu Genel Sekreter Guterres’in, Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ve Kıbrıs’taki yeni BM Barış Gücü misyon şefinin önceliğidir" yanıtını verdi.

Lacroix, BM ödeneklerindeki kesintiye rağmen Kıbrıs’taki Barış Gücü personelinin görevini yapmaya devam edebileceğini söyledi. Ödeneğinin bir kısmını Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın karşılıyor olması nedeniyle Kıbrıs’taki Barış Gücü operasyonunun kesintiden alacağı etkinin sınırlı olacağını söyledi.