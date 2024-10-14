Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın daveti üzerine Londra’ya gideceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in Starmer ile ikili ilişkilerin ileriye taşınmasını, Orta Doğu vurgusuyla bölgesel konuları ve Kıbrıs sorununu görüşeceğini yazdı.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, yazılı açıklamasında, Starmer’in göreve gelmesinin ardından yapılacak ilk ikili görüşme özelliği taşıyan bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli derecede güçlendiği ve yeni bir yapıcı düzene oturduğu döneme denk gelmiş olması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Haberde, görüşmenin Kıbrıs saati ile 18.45’te başlayacağı ve Hristodulidis ile Starmer’in önce baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşecekleri belirtildi.

Gazete, Hristodulidis’e Londra ziyaretinde Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna ve Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis’in eşlik edeceğini yazdı.