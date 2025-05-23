Etkinliğe Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yanı sıra, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ile Bakanlık ve üniversite yetkilileri katıldı.

-Ziba

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba açılış öncesi yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın geniş bir kültürel miras hazinesine sahip olduğunu, müzeleri tarih ve kültür değeri olarak gördüklerini söyledi.

Ziba, eserin keşfi ve yeryüzüne çıkarılmasında, aynı zamanda konservasyonun sağlanmasında emeği geçen Tevfik Camgöz, UKÜ Arkeoloji ve Kültürel Miras Koruma Merkezi’ne ve Daire çalışanlarına teşekkür etti.

-Nadiri

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri de, eserin bulunması, yerinden çıkarılması ve konservasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, üniversitelerin topluma, bilime ve kültürel mirasa katkı koyan yapılar olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini söyledi.

Nadiri, bugünkü tanıtım ve açılışın bilim dünyasına, kültür ve turizme hayırlı olmasını diledi.

-Ataoğlu

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da Bakanlık olarak geçmişi gelecekle buluşturmanın görevleri olduğunu söyleyerek, UKÜ Arkeoloji ve Kültürel Miras Koruma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Müge Şevketoğlu ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'ne iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Müzeler Haftası dolayısıyla bir dizi açılışın daha gerçekleştirileceğini anlatan Ataoğlu, ayrıca müzelerin mesai ve zaman mefhumu olmaksızın çalışacağı ve devletin kontrolör rolünü üstleneceği bir özelleştirme çalışmasına başladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı, çapanın bulunup çıkarılmasıyla ilgili kısa film gösterimi yapıldı ve çapanın üzeri açılarak katılımcılara tanıtıldı.