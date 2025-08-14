Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Türkiye siyasetinde istikrarın, vizyonun ve güçlü liderliğin simgesi haline geldiğini belirttiği Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili mesaj yayınlayan Üstel, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana millet iradesini esas alan anlayışı, kalkınma hamleleri ve milli duruşuyla; Türkiye’nin, bölgenin ve tüm Türk dünyasının güven duyduğu bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Anavatan Türkiye ile omuz omuza yürüdüğümüz her süreçte, başta vizyoner lider Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti hükümetlerinin samimi desteğini, güçlü dayanışmasını ve kararlı duruşunu hissettik.” diyen Üstel, bu kardeşlik ve iş birliğinin halkının geleceğe güvenle bakmasının en önemli teminatlarından biri olduğunu kaydetti.

Üstel, mesajında “Bu vesileyle, başta AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partinin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.