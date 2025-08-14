Bazı bakanlar ve milletvekilleri, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının 51’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, mesajında, Rumların Kıbrıs Türkü’ne yönelik zulüm ve insanlık dışı katliamlarına son vermek için Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından, Cenevre’de yapılan barış görüşmelerinin Rum ve Yunan tarafının uzlaşmaz tutumuyla sonuçsuz kalması üzerine, 14 Ağustos’ta “Ayşe Tatile Çıksın” parolası ile harekatın ikinci aşamasının başladığını kaydetti.

Bu harekat ile Kıbrıs Türklerinin yıllarca süren zulüm ve belirsizlikten kurtularak, kendi topraklarında özgürce, güven içinde yaşama hakkına kavuştuğunu belirten Ertuğruloğlu, “Devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları, bu kararlılığın ve fedakârlığın eseridir. Şehitlerimizden aldığımızı emanetle, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilini esas alan bir anlaşmaya ulaşılması yönündeki kararlı tutumuzu devam ettireceğiz.” dedi.

Ertuğruloğlu, harekatın ikinci aşaması başladığında, Taşkent, Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde Rumların yaptığı toplu katliamlarda şehit olanları rahmetle andı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türkü’nün uğradığı zulmü sona erdirdiğini, Ada’ya huzur ve güvenlik getirdiğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Yarım asrı aşkın Kıbrıs’ta huzur ve güven varsa, kan ve gözyaşı yoksa bu Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türk askerinin varlığı sayesindedir.” ifadelerine yer verdi.

Ertuğruloğlu, Garantör Anavatan Türkiye’nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’ta hem Türkler hem Rumlar için barış, huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu ve öyle kalmaya da devam edeceğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, “Harekatın 51. yılında; vahşice katledilen kardeşlerimizi, tüm şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.” dedi.

- Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, mesajında, Kıbrıs Türkü’ne yönelik baskı ve zulme son vermek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974’te Mutlu Barış Harekatı’na başladığı ve Mehmetçiklerin Mücahitlerle birlikte kahramanca mücadele vererek destan yazdığı hatırlatıldı.

“20 Temmuz 1974’teki kahramanlık destanının ardından, 25 Temmuz ve 13 Ağustos’ta iki kez Cenevre’de konferans gerçekleştirildi ancak uzlaşıya varılamadı. Bunun üzerine, ‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, 14 Ağustos 1974’te tekrar harekete geçti ve Barış Harekatı’nın ikinci aşamasına başlandı.” ifadelerine yer veren Amcaoğlu, harekatın 51’nci yılında, tüm şehitleri; daha sonra ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı, hayattaki gazilere sağlıklı ömürler diledi.

- Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, mesajında, 14 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en anlamlı ve unutulmaz günlerden biri olduğunu belirterek; bu özel günde, özgürlük ve varoluş uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

1964’te Kıbrıs semalarında görevini yerine getirirken şehit düşen Şehit Pilot Cengiz Topel’in gökyüzünde gösterdiği kahramanlıkla tarihte altın harflerle yer aldığını belirten Çavuş, “1974’te Muratağa, Sandallar, Atlılar ve Taşkent’te en genci 16, en yaşlısı 95 yaşında olan masum vatandaşlarımız, Rum-Yunan saldırıları sırasında hunharca hayatlarını kaybetmiş; Haspolat’ta vatan savunmasında görev alan Mehmetçiklerimiz ise canlarını feda etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Çavuş, bu şehitlerin her birinin vatanın özgür ve onurlu kalması için verilen mücadelenin simgesi olduğunu kaydetti.

“Serdarlı halkı, 1974’te gösterdiği cesaret ve kararlılıkla bölgesini özgürlüğüne kavuşturmuş, halkımızın direnç ve diriliş ruhunu bizlere miras bırakmıştır. Onların fedakârlığı ve kararlılığı, bugün Kıbrıs Türkü’nün birliğinin ve özgürlüğünün teminatıdır.” diyen Çavuş, bu toprakların şehitlerin kanıyla sulandığını, onların alın teri ve fedakârlığıyla korunduğunu ifade etti.

Çavuş, “Geçmişte yaşanan acılar bize bir kez daha hatırlatıyor ki; özgürlük, bir toplumun en değerli hazinesidir ve korunması, gelecek nesillere aktarılması en büyük görevimizdir.” dedi.

Şehitleri rahmetle anan, gazilere şükranlarını sunan Çavuş, Serdarlı Kurtuluşu’nun yıldönümünü de gurur ve onurla kutladıklarını, şehitlerin hatırasının her zaman yollarını aydınlatacağını ve millete ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

- Hasipoğlu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, 14 Ağustos 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ikinci aşamasının Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, Barış Harekatı’nın ikinci aşamasının Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin somut bir adımı olduğuna vurgu yaptı.

“‘Ayşe Tatile Çıksın’ komutu ile başlayan harekat, KKTC’nin sınırlarının çizilmesine vesile olurken, Atlılar, Muratağa ve Taşkent’te hunharca katledilen masum sivillerimizin hatırasını yaşatma ve de bir daha benzer acıların yaşanmaması için verilen kararlı mücadelenin simgesidir.” diyen Hasipoğlu,

Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke’nin Barış Harekatı’nın ikinci aşamasıyla özgürlüğe kavuştuğunu belirtti.

Cengiz Topel’i, Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinin masum şehitlerini, Haspolat’ta canlarını feda eden Mehmetçikleri saygı, rahmet ve minnetle anan Hasipoğlu, bu uğurda, canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitleri rahmetle andı, kahraman gazilere de minnet ve şükranlarını sundu.

Hasipoğlu, varlıklarıyla bugünü mümkün kılan bu kahramanların milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade etti.