Girne’de, bugün, bir inşaatta meydana gelen iş kazasında yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşen şahıs, yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Salih Sağaltıcı (E-51), iskele üzerinde kalıp tahtalarını söküğü sırada, sökmüş olduğu kalıp tahtası iskelenin üzerine düştü. Söz konusu şahıs, o esnada iskelenin devrilmesi sonucu yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Yaralı, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahıs, yapılan tedavisinin ardından yeniden Gine Dr Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.