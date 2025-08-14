2025 İlkbahar Patates Beyanları askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Teknik Komite bulgularına yapılan itirazlar ilgili Teknik Komitelerce incelendi ve itiraz yapan üreticilere ait askı listeleri ilgili köylerde, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda ve Bölge Tarım Dairelerinde askıya alındı.

Açıklamada, 2025 ilkbahar patates beyanlarla ilgili yasal itiraz süresinde teknik komite bulgularına itiraz etmiş olan ancak askı listesindeki komite bulgusu beklediği gibi olumlu sonuçlanmayan üreticilerin fon müdürlüğüne 5 iş günü içinde itirazda bulunabilecekleri kaydedildi.

İtirazda bulunmak isteyen patates üreticilerinin itirazlarının Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılması gerektiği ve listelerin 11-15 Ağustos tarihleri arasında (her iki tarih de dâhil ) 5 iş günü süresince askıda kalacağı belirtildi.