Türkiye Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne A-Level sınav sonuçlarıyla başvuru yapan öğrencilerin, “A-Level kesin sonuç belgelerini” yarın mesai bitimine kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmesi gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, yazılı açıklamasında, gününde ulaştırılmayan belgelerin üniversite tarafından dikkate alınmayacağını kaydetti.

Çelebi, üniversite ile yapılan görüşme sonrasında, A-Level sınav sonuçlarıyla Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne başvuru yapan öğrencilerin belgelerini yarın mesai bitimine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne ulaştırılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.