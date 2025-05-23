Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), son beş ayda 28 sözleşmeli personel ve 20 geçici işçi istihdamı yapıldığını kaydederek bu durumu eleştirdi.

Kamuda verilen hizmetlerin siyasi etkiden arındırılması ve partizanca istihdamın önlenmesi için geçici memur istihdamını engelleyen yasa değişikliğinin 2014 yılında oy birliğiyle KKTC Meclisi’nden geçtiğine işaret edilen açıklamada hükümet, geçici işçi ve sözleşmeli personel adı altında “yandaş istihdamı” yaparak “kamu bütçesini siyasi çıkarları uğruna kontrolsüzce talan etmekle” suçlandı.

İstihdamların seçim yatırımı olarak kullanıldığı iddia edilen açıklamada “Halkın vergileriyle oluşan kaynakların, kamu yararı yerine yandaşlara tahsis edilmesi kabul edilemezdir. Yüzlerce işsiz genç münhallere hazırlanarak sınav kazanmak için çalışırken hükümet, münhal ilan etmeden, arka kapıdan yaptığı sınavsız istihdamlarla, İyi İdare Yasası’nı ihlal etmektedir.” denildi.

Söz konusu istihdamların personel ihtiyacı olan dairelere değil şahısların tercihine uygun yerlere yapıldığı da iddia edilen açıklamada, bu şekilde istihdam edilen kimi çalışanlara, Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı bir şekilde, kamu görevlisi yetkilerinin verildiği öne sürüldü.

Bu uygulamaların, yalnızca kamu düzenini ve bütçesini değil, aynı zamanda toplumsal adalet duygusunu da tahrip ettiği ifade edilen açıklama, “Bizler, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu olarak; partizanca istihdama, kamu kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekilmesine, hukukun ve adaletin çiğnenmesine karşı sesimizi yükseltmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi, bu doğrultuda da her türlü demokratik eylem hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.” ifadeleriyle son buldu.