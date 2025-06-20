(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Bwehfa Mapıs Istıfanuus yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Celal Durukan mahkemede olguları aktardı. Polis, 10.06.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Hamitköy’de Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un satışa hazır vaziyette 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam 970 gram ağırlığında Hint Keneviri türü bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir konumdan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifade vererek suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, Istıfanuus’un cep telefonunda hassas terazi fotoğrafı tespit edildiğini, izahat istendiğinde ikinci bir ifade verdiğini; ifadesinde 2025 yılı Mayıs ayında bir şahıstan 244 gram uyuşturucu aldığını ve başka bir şahsa teslim ettiğini, bu iş karşılığında 600 TL aldığını söylediğini aktardı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Istıfanuus’un 30 Kasım 2022 tarihinden yakalandığı 10 Haziran tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının aleyhine uyuşturucuyla ilgili getirilen davaları kabul ettiğini ancak ikamet izinsiz suçlamasını ise kabul etmediğini söyledi. Polis, zanlının 2 buçuk yıl herhangi bir okula kayıtlı olmadığını veya herhangi bir işte çalışmasını açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunda ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü, beklenen raporlar olduğunu belirterek, dava dosyasının hazır olması amacıyla zanlının 80 günü aşmayarak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 80 günü aşmayarak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.