(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emrah Turgal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa'da Sakin Hasan Çaylı'nın bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet KAÇKAR ARX-3 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, aynı tarihte Hasan Çaylı'nın da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar 'ın mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Polis,zanlı Çaylı'nın itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde tabancalarla ilgili raporun temin edildiğini ancak cep telefonlarıyla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti. Polis, tabancalarla ilgili Türkiye’den de soruşturma yapılacağını, ilgili makamlarla yazışmalar yapıldığını söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Çaylı’nın KKTC vatandaşı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın ülkeye turist vizesiyle Temmuz ayında giriş yaptıklarını belirtti. Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın tutuklu yargılanmasını, Çaylı’nın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Çaylı’nın 100 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Gazi, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.