(Kamalı Haber) - Demirhan bölgesinde meydana gelen" Çocuğun Cinsel İstismarı Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz " suçlarından tutuklanan A.O yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı. Polis, 12 Mart 2025 tarihinde Ercan Çemberinde huzurunuzda bulunan zanlının kadın arkadaşının kızı olan 2012 doğumlu kız çocuğunu kullanımında bulunan araç içerisinde dudağından öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının Balıkesir anayolunu girdiklerinde araç içerisinde kız çocuğunun bacaklarını göğüslerini ve cinsel organını okşayıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra giymekte olduğu pantolonunu çıkartıp erkeklik cinsel organını tutmasını sağlayarak Cinsel istismarda “bunu büyüyünce yapacaksın alışman lazım" sözlerini söyleyerek de cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Polis, olayın 17 Haziran 2025 tarihinde rapor edildiğini, zanlının aynı gün soruşturma amaçlı tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının sözlü beyanında suçlamaları kabul etmediğini, sürekli kız çocuğu ve annesiyle gezmeye gittiklerini söylediğini aktardı. Polis, zanlıyla ilgili iddiaların araştırılması için Kent Güvenlik Kamerası ile çevre güvenlik kameralarının, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının incelenecek olan emarelere etki edemeyeceğini söyledi. Polis, ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise polise sorular yöneltti ve ilk şikayetin kime yapıldığını sorguladı. Polis, olayın 17 Haziran’da bildirildiğini, şikayet yapılmadan 20 gün önce çocuğun bir akranına olanları anlattığını, arkadaşının da yaşananları babasına söylemesi gerektiğini, kız çocuğunun babasına anlatması üzerine şikayetin yapıldığını kaydetti. Polis, müştekinin arkadaşından ifade aldıklarını da belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.