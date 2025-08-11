(Kamalı Haber) – Taşkınköy’de park halindeki araç içerisinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Khodr El Chayeb yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Sekizler olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Khodr El Chayeb’in 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Taşkınköy'de, Şht. Mustafa Mehmet Sokak üzerinde, Ozanköy'de sakin müşteki T.H’ye ait park halindeki kapıları kilitsiz vaziyetteki aracın sol ön yolcu koltuğunda muhafaza edilen 3.000 Amerikan Dolarını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis aynı gün müştekinin olayı polise bildirmesi üzerine olay mahalli çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendiğinde, zanlının methaldar olduğu suçu işlediğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının olay mahalli yakınında bulunan bir bet ofisinde tespit edilerek yapılan üst aramasında, 100 Amerikan Doları ile 4.030 TL tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ikametgahında, mahkeme emri ile yapılan aramada, ikametgahın tuvalet odasında çöp bidonu poşeti altında 2.000 Amerikan doları tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde gönüllü ifade vermiş olup, sirkat ettiği paranın yaklaşık 700 dolarını, bet ofisinde harcadığı itirafında bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu, bir daha suç işlemeyeceğini, aklına şeytan girdiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve bir kefilin 70 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.