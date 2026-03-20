(Kamalı Haber) Haspolat’ta meydana gelen “sirkat ve sahtekarlıkla para temini “suçlarından tutuklanan Celalettin Çetin mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fırat İşler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 18 Mart 2026 tarihinde Haspolat'ta sakin zanlının birlikte kalmakta olduğu yine aynı yerde sakin S.K.’ye ait toplam değeri 29.000 TL olan Pad 6s Pro marka Xiaomi satarak sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının tableti sirkat ettikten sonra konu tableti kendisinin olduğunu beyan edip 7.500 TL’ye sattığını belirtti. Polis, zanlının 19.03.2026 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını, itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist olarak bulunmakta olup KKTC ile ilgili bağ ve bağlantısı bulunmadığını, serbest kalması halinde KKTC'yi yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.