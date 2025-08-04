(Kamalı Haber) – Haspolat’ta meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berk Demir yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak, huzurda bulunan zanlı Berk Demir’in Mayıs-Temmuz 2025 tarihleri arasından Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Âdem Kaner Ltd. Şirketinde Satış Temsilcisi olarak Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt Bölgesindeki müşterilerine toplam 1,011.173 TL olan tütün ürünlerini satıp almış olduğu parayı müstahdemi olduğu Âdem Kaner Firmasının muhasebesine vermeyerek "Müstahdem tarafından Sirkat" suçunu işlediği yönde şikâyet yapıldığını belirtti. Polis yapılan şikâyet üzerine aynı gün Lefkoşa Kaza mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade vermiş olup işlemiş olduğu suçları kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak temin edilen gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini ve sirkat ettiği düşünülen mablağın artmasının muhtemel olduğunu ve şirkket muhasebesi tarafından yapılan sayımın devam ettiğini belirterek zanlının serbest kalması halinde tahkikatın seyrine etki etme olasılığının kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme Yargıç Zehra Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.