Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ile birlikte, devlete ait 4 parça araziye ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı’ya tapulamakla suçlanan eski müsteşar Hasan Fındık’ın duruşmasında tanıklar dinlenmeye devam edildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul etmediği suçlamalarla ilgili duruşmasına devam edilen Fındık’tan daha önce yargılanan İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün dinlendi.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin huzurundaki duruşmada savcı İbrahim Ruso, 2005 yılında İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün’ü dinletti.

Öztan Özenergün, dört devlet arazisinin Hasan Fındık’ın aracılığıyla Vasilyalı’nın adına koçanladıklarını, arazinin birini Vasilyalı’ya verip, diğer üç araziyi vekaletname ile Olgun Amcaoğlu’na satması için verdiklerini anlattı. Özenergün, “Olgun Amcaoğlu arazileri sattı. Biz 110 bin stelin aldık. İki seferde 55 bin sterlin aldım. İki seferde 35’er bin Sterlini Hasan Fındık’ın evine götürdüm. Ben Fındık’tan 30 bin sterlin daha az alacaktım” dedi.

Avukat Özgü Özyiğit, tanığı sorguladı. Öziyiğit, tüm iddiaları reddettiklerini belirterek, yargılanmamak için Fındık’ın aleyhine tanıklık ettiğini savundu.

Başkan Fadıl Aksun, davayı duruşma için 7 Mart’a erteledi.