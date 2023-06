Levent Özadam - Mesaj Kutusu

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi açıklama yarışı yapıyorlar…

Makam kısa bir süre boş kaldı ya!

Devletin itibarı ayaklar altına alındı diyorlar…

Vallahi de billahi de gülüyoruz artık bunlara!

Türkiye’de bir seçim sonuçlanmış, oradan davet gelmiş bizim devlet erkanı da icabet etmişler…

Vay efendim en yüksek makam boş bırakılmış!

Tatar ve Töre birbirini suçlayan açıklamalar yapıyor…

Devletin en tepesinde yapılan bu tür tartışmalar öncelikle devlete sonra da vatandaşa ayıptır!

Sanki de dünya KKTC’yi tanıyor ve her an her şey olabilir falan filan…

Bırakın tartışmayı Anayasa’da bir eksiklik varsa onu yeniden düzenleyin, olsun bitsin!

Sanki de bu ülkede Anayasa ilk defa deliniyormuş gibi…

…

Muhalefet ona keza…

Bizim devlet erkanından eksik kalmıyor!

Ansızın devlete sahip çıkıveriyor…

Onların bu kadar devletçi olduklarını bilmiyorduk doğrusu!

Maksat muhabbet olsun meselesi…

Tabi ki 25 Haziran ara seçimleri öncesi yıpratma kampanyası kesinlikle başka bir şey değil!

Ne kadar oy koparırım gailesindeler…

Yalansa da yalan desinler!

Oysa biz kendilerinden hele de bu dönem sorumlu muhalefet görevi bekliyoruz…

Anayasa delindi diye kıyamet kopmadı ya!

…

Başbakan Üstel önceki gün ne dedi;

Döviz uçtu diye kimsenin morali bozulmasın…

Aslında yalan da değil!

TL’nin erimesi bizim suçumuz değil…

TL kullanmakta ısrar ediyorsan buna katlanacaksın, bedel ödeyeceksin başka da bir çare yok!

Tamam tüm dünyada bir kriz yaşanıyor ama en fazla zararı biz görüyoruz…

Türkiye seçimler öncesi yabancı paraya baskı uyguladı ve şimdi beklendiği gibi patladı!

Altında da biz eziliyoruz…

…

Onun içindir saçma sapan vekalet tartışmalarını bir yana koyun ve unutun…

Hala bunun tartışmasına devam ederseniz vatandaşa ayıp edersiniz!

Şu anda ülkede iki kesim var;

Dar gelirli kan ağlıyor…

Artık gelirler giderleri karşılamıyor!

İnsanlar battıkça batıyor…

Çocuklarına 5 TL harçlık veremeyenler bile var!

Başka kesim iş insanları…

Onlarda para gırla ama artık çanlar onlar için de çalmaya başladı!

Hiçbiri önlerini göremiyor…

Göremeyince de yatırımlar aksıyor!

Bir çoğu şu sıralar çalışan sayısını azaltmak için hesap kitap peşindeler…

Bu da demektir ki önümüzdeki en büyük tehlike işsizler ordusunun artacak olmasıdır!

…

Hükümet edenlerin yaşanan bu krizde tek bir şey vardır…

Dün telefonda Başbakan Üstel ile kısa bir telefon görüşmesi yapıp ne olacak diye!

Anavatanın sayesinde atlatacağız dedi…

Bize göre olması gerekeni söyledi!

Çünkü önümüzde başka bir alternatif kesinlikle yoktur…

Yabancı para birimine geçelim diyenler dışarıdan gazel okuyor sadece!

Şimdi akıl ve cesaret sırasıdır…

Elbette biz Ana versin Yavru yesin mantığında değiliz!

Ama çok ciddi bir geçiş süreci yaşanmakta ve bunun çözümü de Ankara’dadır…

Şimdiye kadar çok dilendik ama bundan sonrasının adı dilenmek olmayacaktır!

Ama borç ama harç gidip kendinizi anlatacaksınız…

Bunu yapıp başarmak sorundasınız!

Aksi krizin artarak devam etmesi ve geri dönüşü olmayan daha kötülerine gebe kalınmasıdır…

Vekaleti bırakın vatandaşın dertlerine çare arayın!

Ankara kulisleri…

Çoğunluk Kılıçdaroğlu’nun gitmesinden yana…

Seçim sonrası yapılan ilk araştırma, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna yönelik oldu. Araştırmaya göre bu soruya CHP seçmeni de yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" yanıtını verdi. Diğer muhalefet partilerine oy veren seçmenlerle birlikte ise "Evet" oranı yüzde 62,4 çıktı.

Dikkat çeken bu araştırma hem 14 Mayıs'taki hem de 28 Mayıs'taki sonucu neredeyse birebir tahmin etme başarısını gösteren BETİMAR Araştırma tarafından yapıldı.

BETİMAR seçim sonrası başlayan tartışmaların ardından Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçmenine "Sizce Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?" diye sordu.

Yüzde 62'si Kılıçdaroğlu istifa etmeli dedi

31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde 1.650 kişiyle yapılan ankette; araştırmaya katılanların yüzde 62,4'ü Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söylerken, yüzde 37,6'sı istifa etmemesi yönünde görüş bildirdi.

CHP'li seçmenin yüzde 51.3'ü "istifa etmeli" dedi

Söz konusu ankette, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna CHP seçmeni bile yüzde 50'in üzerinde bir oranla "Evet" dedi.

CHP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 51,3; "Hayır gitmemeli" oranı 48,7

İYİ Partili seçmen "Evet gitmeli" oranı 82,1; "Hayır gitmemeli" oranı 17,9

Yeşil Sol Parti/HDP'li seçmen "Evet gitmeli" oranı 55,2; "Hayır gitmemeli" oranı 44,8

Türkiye İşçi Partisi seçmeni "Evet gitmeli" oranı 88,4; "Hayır gitmemeli" oranı 11,6

…

2019 yerel seçimlerine CHP ile birlikte giren İyi Parti'nin, gelecek yıl yapılacak 2024 yerel seçimlerde ittifakın devamı için bazı büyükşehir belediyelerini isteyebileceği konuşuyor. Diken'in kulis haberine göre; İyi Parti içinde ağırlıklı görüş 6'lı masadan yalnızca CHP’yle ittifakın devam ettirilmesini ‘şartlı’ olarak tercih ediyor.

CHP'yle güçlü pazarlık yapılacak

Parti içinde merkeze daha yakın duran isimlerse ittifakın yalnızca CHP’yle devam ettirilmesini ‘şartlı’ olarak tercih ediyor. Özellikle yerel seçimler için CHP’yle ‘güçlü pazarlık’ fikrini savunan bazı isimler, ortaklarının masasına net taleplerle gidilmesinden yana.

Antalya başta bazı büyükşehirler...

Bu talepler arasında yerel seçimlerde ittifakın sürdürülmesi halinde aralarında Antalya’nın da olduğu bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti’ye bırakılması da yer alıyor. Bu kentlere Isparta’nın da eklenebileceği konuşuluyor.

…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme kararı aldığını bildirdi.

"TDP Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir"

NTV'den Tuğba Öztürk'ün haberine göre Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi parti meclisi toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir." dedi

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TDP'nin CHP ile birleşmesi talebinin bugün Parti Meclisi'nde (PM) görüşüldüğünü ve oy çokluğu ile kabul edildiğini aktardı.

Sarıgül, "TDP ile CHP'nin birleşme çalışmaları bugün itibarıyla başlamıştır." dedi.

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Cafer GÜRCAFER, bazı okul ve binaların karot test sonuçları belli oldu ancak bu binaların güçlendirilmesi için henüz bir girişimde bulunulmadı, bulunulmayacağa da benziyor. Konuya başından beri duyarlı olan birlik olarak hükümet üzerinde baskı uygulamanız isteniyor haberiniz olsun istedik…

…

Sayın Süleyman ULUÇAY, G.Mağusa’da vatandaşlar sivrisinek istilasına uğradıkları yönünde şikayet mesajlarını yoğunlaştırdı. Bu arada sineklerin boyutlarının da ikiye katlandığı iddiaları var, aman gözünüzü sevelim acil bir çare üretmeniz gerekiyor…

…

Sayın Deren OYGAR, devlet hastanelerinde reçete kağıdı bulunmaması hem devletin hem de bakanlığınızın ayıbından da çok öte bir durumdur. Ülkeyi ele güne karşı rezil rüsva ettiğinizin umarız farkındasınızdır…

…

Sayın Özge Taşker FALYALI, turizm faaliyetlerinde çıtayı bir hayli yükselttiğiniz ve Dipkarpaz’da bir oteli satın alıp yeniledikten sonra hizmete açacağınızı duyduk, hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan böyle ne varsa turizm sektöründe var değil mi? Bol turist ve kazançlar temenni ederiz…

…

Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, önceki günkü yazımızdan sonra duyarlı davranıp bilgilendirme yazısı gönderdiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Yargı ne diyorsa odur ve ona da saygı duymak vatandaşlık görevidir elbette…

…

Sayın Kudret ÖZERSAY, anlaşılan o ki iktidar da muhalefet de ara seçimler için kabağı sizin başınızda patlatmak için birlikte karar almışlar. Demek ki doğru yoldasınız şimdi kulakları tıkayıp sağlam ve sıkı muhalefet yapma zamanıdır…

…

Sayın Sami ÖZUSLU, önce günlük yazılara ve televizyon programlarına son verdiniz şimdi de yönetim kurulu üyesi olduğunuz birlikten istifa ederek kamuoyuna etik dersi vermiş oldunuz. Yolunuz ve gazanız mübarek olsun!

…

Sayın Zorlu TÖRE, sıkıntılı bir dönemde Cumhurbaşkanı ile gereksiz yere vekalet tartışması yapmak muhaliflere de mermi vermekle eş anlamlıdır. Konuyu kapatıp hakın gerçek sorunları ile ilgilenmek en doğrusu olacaktır…

…

Sayın Çetin SADELİ, ara seçimlerde katılımın az olması beklenirken bir grup var ki tepki oylarını size yönlendirmek için ağız birliği yapmaya başladılar. Bir de seçilirseniz mecliste şenlik var desenize…

…

Sayın Halil TALAYKURT, Cuma namazından sonra çiğ köfte partisi için harekete geçtiğiniz katılımın da hayli kalabalık olacağı konuşuluyor. Ama bilirsiniz ki bazıları da çiğ köftenin yanında sadece ayran değil başka içecekler de isteyecektir, hadi bakalım ayıklayın pirincin taşlarını…