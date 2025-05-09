Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından pazar günü, Güzelyurt-Lefke çevre yolunda bisiklet yarışı gerçekleştirilecek.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Güzelyurt-Lefke çevre yolunun Güzelyurt trafik ışıkları kavşağı ile Doğancı çemberi arasında kalan kısmının, 7.30-11.30 saatleri arasında çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı, Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımının, eski Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yolu kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret, işaretçilerine uymaları istendi.