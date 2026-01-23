Son yoklamalar, her iki tarih dahil olmak üzere 2-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2008 doğumlu erkek vatandaşların son yoklamalarının 2-6 Şubat tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.

GKK’dan yapılan açıklamada, 2008 doğumlu erkek KKTC vatandaşlarının 1 Ocak itibarıyla askerlik çağına girdiğine dikkat çekilerek, son yoklamaların, her iki tarih dahil olmak üzere 2-6 Şubat tarihleri arasında 08.30-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacağı belirtildi.

Yükümlülerin, kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde yoklamaya katılacağı ifade edilen açıklamada, her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2008 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlülerin de bu yoklamaya katılmak zorunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada, son yoklamaya katılmak için talep edilen belgeler şöyle sıralandı:

“KKTC kimlik kartı; KKTC doğum kayıt belgesi; çift uyruklular için TC kimlik kartının aslı; TC vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi; öğrenci olanlar için öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olacaktır); mezun olanların diplomalarının aslı ve fotokopisi (meslek lisesi diplomaları ile çıraklık ve kalfalık belgelerinin fotokopileri KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olacaktır); ikametgah belgesi; varsa sürüş ehliyeti; sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi ile varsa epikriz raporu.”

Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatların köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyuruların, 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanların yoklama kaçağı durumuna düşeceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı da vurgulandı.

GKK açıklamasında, daha fazla bilgiye “mucahit.gov.ct.tr” internet adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.