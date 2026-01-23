Kalp krizi sonucu bu sabah 50 yaşında hayatını kaybeden Çağrı Anbarcıoğlu için saat 13.00’te Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) önünde tören düzenlenecek.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanı Çağrı Anbarcıoğlu, TAK’taki törenin ardından İsmail Safa Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Sabah 06.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Çağrı Anbarcıoğlu, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1976 doğumlu Anbarcıoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.