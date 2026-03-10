Gazimağusa'da tespit edilen kalacak yeri, işi ve geçimini sağlayacak parası olmayan kişi tutuklandı.

Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün saat 21.00 sıralarında tespit edilen M.M.Ö.(E-49) ile ilgili yapılan soruşturmada kalacak yeri, işi ve geçimini sağlayacak parası olmadığı öğrenildi.

-Girne'de 88 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Girne’de sakin 84 yaşındaki Klaus Christoph Kehr (E), bu sabah kaldığı ikametgahta ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Klaus Christoph Kehr’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Uzunca’nın ölüm sebebi tespit edildi

Geçen cumartesi günü Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin atölyesinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerinde, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitiren Ertan Uzunca’nın (E-62) otopsisi yapıldı.

Uzunca’nın ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

-Tasarrufunda gümrüksüz 15 torba süt tozu bulunan kişiye 75 bin TL para cezası

İskele-Karpaz Anayolu’nun Granel çemberi mevkiinde dün saat 19.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında kontrol maksatlı durdurulan Ö.A.’nın (E-32) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, şahsın tasarrufunda, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 15 torba süt tozu bulunup, emare olarak alındı. Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından, bahse konu şahsa 75 bin TL para cezası kesilerek, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Araç yangını

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dün saat 08.30 sıralarında, seyir halinde bulunan EH 222 plakalı araçta park edildikten sonra, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp, alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Çevrede bulunan şahıslar tarafından müdahale edilerek, söndürülen yangında, aracın elektrik aksamları zarar gördü.

Olaylarla iligli soruşturma sürüyor.