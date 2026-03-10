Güzelyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kokteyl düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, dün saat 14.00’te, Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik sonunda davetlilere Meslek Edindirme Merkezi’nde el emeğiyle hazırlanan takılar hediye edildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Meslek Edindirme Merkezi hakkında katılımcılara bilgi verdi ve merkezde şu anda dikiş, örgü ve takı yapımı gibi kursların yürütüldüğünü belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle dikiş kurslarının başlatıldığını söyleyen Özçınar, hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabileceği bir yaşam merkezinin Güzelyurt Festival Alanı’nda inşa edileceği kaydetti.

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Özçınar, kadınların toplumun her alanında duyarlı ve sahiplenici bir rol üstlendiğini vurguladı.