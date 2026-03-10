Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, Kıbrıs Maden Şirketi (CMC) ve KKTC devlet malı arazilerin şahıslara cüzi ücretlerle kiralanması sonucu bölgede ciddi doğa tahribatı yaşandığını savunarak, kamuya ait arazilerin toplumsal fayda ve doğal haliyle kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Karlıtaş yazılı açıklamasında, Lefke İmar Planı’nın bir an önce ilan edilmesini de talep etti.

CMC ve devlet arazilerinin kiralanmasının yol açtığı doğa tahribatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Karlıtaş, “İzinsiz şekilde bölgede yürütülen inşai faaliyetlerde, orkide türleri, nergisler, nadir bulunan türler ve doğa denetimsizce ciddi boyutta tahrip edilmiştir. Bu süreçlerde Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, Çevre Dairesi, Kaymakamlık, Belediye ve Sivil Toplum Örgütleri iş birliği yapmalıdır. Aksi takdirde kaybedilen doğa, yeşil alanlar ve gelecek olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Lefke’nin geleceğinin planlı, kültür ve çevre dostu sürdürülebilir turizm gelişiminde olduğunu vurgulayan Karlıtaş, Lefke’nin ülkedeki turizm gelişiminden hak ettiği payı alamadığını kaydetti.

Karlıtaş, “Dernek olarak, Lefke’nin gelişimini etkileyecek her türlü olumsuzluğun karşısında durarak, bölgenin planlı bir şekilde gelişmesi ve kırsal turizmde markalaşması için etkin biçimde çalışacağız. Çünkü Lefke ve köyleri planlı bir yaşamı hak ediyor. Hazır olan İmar Planı ilan edilmediği sürece çevre ve gelişigüzel çarpık yapılaşma devam edecektir. Başka Lefke yok.” ifadelerine yer verdi.