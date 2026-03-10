(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde suçundan tutuklanan İbrahim Casum ile Ali İsmail Mastau yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Mart 2026 saat 20.00 sıralarında YDÜ içerisinde park halindeki araçtan şüphe duyulması üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada sürücü İbrahim Casum’un üzerinde bir buçuk gram hintkeneviri, 500 miligram kokain olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlı Ali İsmail Mastau'nun üzerinde ise 500 miligram hintkeneviri olduğu düşünülen madde tespit edildiğini kaydetti. Polis, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 3 Mart’ta Lefkoşa’da bir şahıstan 3 gram olarak alıp, bir miktarını içtiklerini itiraf ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde maddelerin analize gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, maddelerin sarılı olduğu paketlerin parmak izi incelemesine, zanlıların cep telefonlarının ise DATA Şubesine gönderileceğini kaydeden polis, gelecek raporların soruşturma açısından önemli olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.