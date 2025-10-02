Güney Lefkoşa’da ikamet eden 58 yaşındaki İran uyruklu Afsane Mohammati isimli kadın eski eşi tarafından öldürüldü.
“Alphanews” haber sitesi, Güney Lefkoşa’da ikamet eden İran uyruklu Afsane Mohammati isimli kadının dün 02.30'da 62 yaşındaki eski eşi tarafından evinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini yazdı.
Haberde, kadın ile eski eşi arasında sözlü tartışma başladığı, 62 yaşındaki şahsın demir sopayla İran uyruklu kadının başına vurduğu belirtilirken, ağır yaralanan kadının ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.
Cinayet zanlısı ise, dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 8 günlük tutukluluk kararı verildi.