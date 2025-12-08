Rum Merkezi Cezaevi'nde dün çıkan kavgada bir mahkûm dövülerek öldürüldü.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği ilk bilgilere dayanarak Arap kökenli bir mahkûmun, aynı hücredeki üç Kıbrıslı Rum’un saldırısına uğradığını yazdı.

Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak burada öldüğünün tespit edildiğini yazan gazete, olayın kamera kayıtlarında görüldüğünü belirtti.

Habere göre, Lefkoşa Rum Polisi de cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.