Türkiye’nin Rum bandıralı gemilere uyguladığı ambargo kararının kalkması konusunda herhangi bir gelişme olmadığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Denizcilik Müsteşarı Marina Hacimanoli’nin dün bir soru üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rum bandıralı gemilere uyguladığı ambargonun kalkması yönünde henüz herhangi bir gelişme olmadığını söylediğini aktardı.

Hacimanoli, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu konuyu sürekli gündeme getirdiğini, ambargonun kalkması için yoğun çaba sarf edildiğini ve bir gelişme yaşanmasını umut ettiğini belirtti.