Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ukrayna ziyareti sonrasında yaptığı kabine değişikliğinin, 2028 Rum başkanlık seçimi öncesinde, "kaygan zemindeki görüntüyü netleştiren, iyi hazırlanış siyasi bir hamle olduğu" değerlendiriliyor.

Hristodulidis’in bu hamle ile DİKO ve DİPA’yı “hükümet arabasına bağlayarak” ve DİSİ cephesindeki destekçileriyle arasında köprü kurarak, geniş Merkez Sağ iş birliği politikasının ana bacağı haline gelmek istediği bildirildi.

Fileleftheros “Merkez Sağ’da Görüntüyü Netleştirdi… DİKO ve DİPA’yı Hükümet Arabasına Koştu… DİSİ Cephesinde Dengeleri Korudu” başlık ve spotlarıyla aktardığı manşet haberinde, Hristodulidis’in Merkez Sağ’da ana bacağının kendisi olacağı siyasi bir iş birliğini uygulama çabası başlattığını yazdı.

Gazete özetle şunları aktardı:

"Haris Yeorgiadis ve Hrisis Pandelidis yeni sosyal ve siyasi olguları dikkate alacak Merkez Sağ partilerin geniş ölçekte iş birliği görüşünün ana sözcüsü. Bu, referans noktaları farklı olmasına rağmen DİSİ ve DİKO’nun paylaştığı bir fikir. İktidarda ister DİSİ ister DİKO olsun, ekonomi konularında parlamento düzeyinde iş birliği mevcut. DİPA da ekonomi ve dış politikada ortak çizgide. Bu üç partinin ana tutumu, Batı’ya yöneliş ve Güney Kıbrıs’ın jeopolitik sahnedeki konumunu önemli ölçüde değiştiren ABD ve İsrail ile iş birliğidir. Hristodulidis hükümeti ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un diplomatik kabiliyetleri buna katkıda bulundu.

Kıbrıs sorununda, kısmi itirazlara rağmen çözüm ve istenilen hedef çerçevesinin ana ilkelerinde uzlaşıyorlar. Dengenin zor tarafı, genel seçimlerin sonrasında yapılacak başkanlık seçiminde iş birliğiyle ilgili. DİSİ ve DİKO’nun meclisteki güçleri sebebiyle Meclis Başkanlığı konusunda iş birliğine gitmesi bekleniyor. Bir noktadan sonra başkanlık seçimleri için çalışmalar başlayacak. DİKO ve DİPA artık Hristodulidis hükümetinin bacakları olduğundan iş birliğinin nasıl gelişeceği soru işareti. Hristodulidis DİSİ içerisindeki kendi seçmen havuzunu koruyor olduğundan bu dengede DİSİ’nin nasıl ilerleyeceği de merak ediliyor.

Bu dengede ELAM da var. Bu partinin dinamiği, başkanlık seçiminden beridir DİSİ içerisinde hakim olan mesafeyle de ilgilidir. Bugünkü DİSİ liderliğine karşı çıktıkları için veya başka sebeplerden Hristodulidis’e oy verenler ELAM’a yöneliyor. Hristodulidis’i destekleyen şahısların bugün ELAM destekçisi ya da seçmeni olduğu biliniyor. Örneğin Strovolo eski belediye başkanı Andreas Papaharalambus ELAM’ın Lefkoşa adayı olacak. Bu olgular Hristodulidis-ELAM ilişkileriyle ilgili tartışma yaratıyor. ELAM’ın oyunun yeniden başkanlık seçimlerinin ikinci turunda değerlendirilmesi bekleniyor, bu da Hristodulidis’in ELAM ile aleni çatışmadan kaçınma nedenini açıklıyor. DİSİ de AKEL’le özdeşleşmekten korktuğu ve ELAM dinamiğinin bir bölümünün, daha sonra ihtiyaç duyabileceği kendi seçmenleri olduğunu bildiğinden, ELAM ile çatışmaya girmekten kaçıyor."

Alithia “Hristodulidis 2028 İçin ELAM İle İnşa Ediyor… Hükümetin Aşırı Sağ’a Derin Değişimi” başlığıyla manşete çektiği haberinde ise, ELAM’ı normalleştirmenin, Hristodulidis hükümetinin istikrarlı stratejisi haline geldiğini, kritik bakanlıklara yaptığı atamaların aşırı Sağ’a köprü vazifesi gördüğünü yazdı.