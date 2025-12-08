Güney Kıbrıs’taki kritik binaların korunması amacıyla anti-drone sistemi yerleştirilmesinden sorumlu şirketin, sözleşme şartlarını yerine getirmediği belirtildi.

İlgili şirketin sözleşme şartlarını yerine getirmemekle kalmayıp, başka bir kamu sözleşmesi için ihaleye girdiği de ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Güney Kıbrıs’taki kritik yapılara anti-drone sisteminin yerleştirilmesine ilişkin sözleşmeye uymayan şirketi ilgili kuruma şikayet etmemesi üzerine, şirketin başka bir ihaleye katılma şansı elde ettiğine dikkati çekti.

Sözleşmeyi yerine getirmeyen şirketin, ilgili kuruma şikayet edilmesi durumunda 3 yıla kadar ihalelere katılmama cezası alabileceğini ancak polisin şikayette bulunmaması üzerine şirketin başka bir ihale için çaba sarf ettiğini yazan gazete, şirketin anti-drone sözleşmesini Nisan 2025’te durdurduğunu da anımsattı.

Habere göre, Rum Polisi Basın Sözcüsü Vironas Vironos, sözleşmenin sonlandırıldığı Nisan ayından bu yana ne gibi tedbirler aldığına dair (gazete tarafından) sorulan soru üzerine, “Yasanın öngördükleri neticesinde yapılması gerekenlerin yapılacağını, daha fazla bir şeylerin yapılması gerekmesi durumunda bunların da yerine getirileceğini” söyledi.