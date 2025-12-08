15 Temmuz 1974’te dönemin Cumhurbaşkanı III. Makarios’ı darbe ile indirmeye çalışırken ölen Rum seferi komandoları için Strovolo’ya anıt dikildi. Direnişçiler ise anıtın derhal yıkılması talep ediyor.

Haravgi haberi, “Kahramanlara Korkunç Hakaret… Strovolo’ya Darbeci Anıtı Ağır Provokasyon -Direnişçiler Tepkili” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, Rum Demokratik Direnişçiler Derneği, “Kahramanlara hakaret ve ağır provokasyon” olarak niteledikleri anıtın derhal yıkılmasını, sorumlularının bulunmasını ve devlet kurumlarının değil hükümetin yargılanmasını istiyor.

Dernek, belediyeden gerekli izinler alınmadan dikildiği gerekçesiyle yasadışı olduğuna işaret ettiği anıtın, Demokratik Direniş Günü olan 7 Aralık’ta açılmasının tesadüf olmadığı görüşünü ortaya koydu. Dernek, “Hristodulidis hükümetinin ELAM ile iş birliğinin devletin kurumsal reflekslerini erozyona uğrattığına ve tarihi gerçekleri çarpıtmaya sürüklediğine” işaret etti.

“Ölü Direnişçi Yakınları Örgütü” de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümetinden “bu provokasyona karşı susmaktan vazgeçmesini” istedi. Demokratik çizgideki siyasi partileri pozisyon almaya çağıran örgüt, Strovolo Belediyesi ve Yerel Yönetim Amirliği’nden de “Yasadışı inşa edildiğini” belirttiği anıtın dikildiği yerden kaldırılması için gereğini yapmasını talep etti.