: Kıbrıs’ın genelini etkisi altına alan ve “Byron” olarak adlandırılan yağışlı hava sistemi özellikle Baf bölgesinde sel taşkınlarına sebep oldu.

Politis ve diğer gazeteler, “Byron” hava sisteminin Güney Kıbrıs’a güçlü yağış getirmekle kalmayıp ciddi sorunlara da sebep olduğunu yazdı.

Gazete, “Byron” hava sisteminin ülkenin batısından giriş yaparak, yavaş ilerlemesi sebebiyle yoğun yağış bıraktığını belirtirken, hva sisteminin Cuma gününe kadar etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Rum İtfaiye Birimi’nin düne kadar, başta su baskınlarına müdahale olmak üzere toplam 31 çağrıya yanıt verdiğini vurgulayan gazete, özellikle Baf’ın “Poli Hrisohus” (Poli) bölgesinde yoğun sorunlar yaşandığını belirtti.

Haravgi gazetesi ise, “Poli Hrisohus” bölgesi sakinlerinin, uzun yıllardır bu kadar çok yağış görmediklerini söylediklerini aktardı.