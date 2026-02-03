Güney Lefkoşa’da bir restoranda bu sabaha karşı meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda iş yerinde maddi hasar oluşurken, üst katlarda yaşayanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Patlamanın ardından restoran içerisinde yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.