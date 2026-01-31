Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Kıbrıslı Türk bir kadının kullandığı araçta yapılan kontrolde toplam 18 kilo nargile tütünü yanı sıra 6 kilo sarma sigara tütünü ele geçirildiğini ve gümrük tarafından bunlara el konulduğunu belirtti.

Paketlerin üzerinde Türkçe ve Yunanca olmak üzere herhangi bir sağlık uyarısı bulunmadığını bunun ise ürünlerin gümrüksüz olduğunu gösterdiğini ifade eden gazete, Kıbrıslı Türk kadının tutuklandığını, aracına da el konulduğunu kaydetti.

Gazete kadının suçlamaların mahkeme dışında çözüme kavuşturulması yönündeki talebinin kabul edilmesi ve 6 bin 500 Euro artı aracının teslimi için de 500 Euro ödemesi üzerine daha sonra serbest bırakıldığını ekledi.