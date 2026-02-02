Amerika Birleşik Devletleri’nin, Kıbrıs’ı kapsayan Lefkoşa Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) için “Havacılara Duyuru” (NOTAM) yayımladığı bildirildi. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, söz konusu NOTAM’ın Doğu Akdeniz’de artan jeopolitik belirsizliklerin izlenmesine yönelik olduğunu belirterek, bölgede acil bir tehdit bulunmadığını vurguladı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Palmas, kamuoyuna “panik yapılmaması” çağrısında bulunarak, hükümetin hazırlıklı olmak amacıyla mevcut tüm verileri sürekli değerlendirdiğini söyledi. ABD tarafından yayımlanan NOTAM’ın mevcut istihbaratın analizine dayandığını kaydeden Palmas, bunun askerî tırmanıştan ziyade siyasi diyaloğu teşvik etmeyi amaçlayan ve İran’a yönelik bir baskı unsuru olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgede şu ana kadar acil bir tehdide işaret eden somut bir bilgi bulunmadığını dile getiren Palmas, yayımlanan uyarının önleyici nitelikte olduğunu ve yakın bir tehlikeye karşılık gelmediğini belirtti.

Palmas, Güney Kıbrıs’ın İngiliz üsleri ve ABD ile yakın iletişim ve bilgi paylaşımı içinde olduğunu doğrularken, zaman zaman bilgi akışında boşluklar yaşanabildiğini de kabul etti. Üslerin stratejik önemine dikkat çeken bakan, bu noktaların hedef alınmasının Kıbrıs Cumhuriyeti açısından doğrudan sonuçlar doğuracağını söyledi.

Halkı rahatlatan açıklamalarda bulunan Palmas, ülkenin kendi topraklarında olası bir tehdit senaryosuna karşılık verebilecek imkân ve kabiliyetlere sahip olduğunu, hazırlık seviyesinin yükseltilmesinin ise gerilimin tırmanması anlamına gelmediğini vurguladı. Hükümetin, olası askerî hareketler dâhil bölgesel gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürdüğünü ve ulusal güvenliği korumak için gerekli adımları atacağını kaydetti.