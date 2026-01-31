Rum Sayıştay Başkanı’nın bloke etmesine rağmen siyasi partilerin, toplam 7 milyon euro devlet yardımını dün itibarıyla aldığı bildirildi.

Politis’in manşete çektiği habere göre Başsavcılık, siyasi partilerin, "2018 ve 2021’de aldığı 2,6 milyon euroluk yasadışı bağış meselesi netleştirilene kadar" devlet yardımı almalarını bloke etmişti ancak Başsavcılık bu blokajı kaldırdı.

Başsavcı, Rum yönetiminin, söz konusu parayı (2,6 milyon euro) geri talep etmek için yargıya gidecek yeterli dayanağı bulunduğunu kabul etmekle birlikte davayı kazanma ihtimalinin sınırlı olduğuna hükmetti.

Gazete Sayıştay Başkanı’nın koyduğu blokajın Başsavcı tarafından kaldırılması ile kasaları boşalan siyasi partilerin toplamda 7 milyon euro devlet yardımını dün itibarıyla aldığına ve artık seçim kampanyalarını organize edebileceklerini yazdı.