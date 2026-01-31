BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında geçen çarşamba günü gerçekleştirilen üçlü görüşmede Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemesine rağmen, New York’un, bahar aylarında gayri resmi çok taraflı bir toplantının gerçekleşebilmesi için olumlu gelişmelerin yaşanması umudunu taşıdığı öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Çok taraflı Toplantı Bahar Aylarında Bir Vakitte” ara başlığı altında yer verdiği haberinde Holguin’in açıklamalarına bakıldığında GYÖ’ler konusunda ilerleme yaşanmasının, 5+1 formatında yeni bir görüşme yapılması için önkoşul olduğunun görüldüğünü yazdı.

Gazete bahar aylarında yeni bir çok taraflı toplantı gerçekleştirilmesine dair değerlendirmeyi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görüşmesinin hemen ardından New York’taki üst düzey bir Yunan kaynağın ifade ettiğini de aktardı.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı (KİPE)’nin New York’tan aktardığına göre Kıbrıs sorunundaki konjonktürü kritik olarak nitelendiren üst düzey Yunan kaynak, New York’ta gerçekleştirilen son genişletilmiş görüşmede belirtildiği üzere, GYÖ’ler ilerleme kaydediyor olsa da, büyük bir dinamik yaratacak önemli bir gelişme yaşanmadığına işaret etti.

Gazete aynı kaynağa dayanarak Yerapetridis’in BM’ye yaptığı ziyaretin temel hedefinin BM Güvenlik Konseyi ve Guterres’le görüşme olduğunu yazdı.

Aynı kaynak tarafından belirtildiği üzere “Erhürman’ın seçilmesinin koşulları değiştirdiği ancak genişletilmiş formatta yeni bir görüşme için şartların hala olgunlaşmadığı, öte yandan atılacak bir sonraki adımlara ilişkin olarak net bir zaman takvimi olmadığı” da kaydedildi.

Söz konusu kaynağın, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gösterdiği büyük çabaya atıfta bulunarak, olası bir genişletilmiş görüşmenin bahar aylarında yapılabileceği değerlendirmesi yaptığı da belirtildi.

Haberde ismine yer verilmeyen söz konusu kaynak, buna paralel olarak Kıbrıs’ın BM Genel Sekreteri için yüksek önceliğe sahip bir konu olmaya devam ettiğini, bunun memnuniyet yarattığını ayrıca ihlal edilemez koşulun görüşmelerin BM kararları çerçevesinde yapılması olduğunu da ekledi.

HRİSTODULİDİS HÜKÜMETİN İCRAATLARINI ANLATACAK

Öte yandan gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 5 Şubat Perşembe günü Rum hükümetinin geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar hakkında halka bilgi vereceğini ve 2026 yılı hedefleriyle de ilgili açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Gazete bu çerçevede Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa atıfta bulunmasının beklendiği de belirtildi.

ÇIKMAZ BM’DE DE TEYİT EDİLDİ İDDİASI

Alithia gazetesi ise “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kritik Konjonktür- Çıkmaz BM’de de Teyit Ediliyor” başlıklı haberinde liderlerin geçen hafta yaptığı görüşmede kayda geçirilen çıkmazın resminin olduğu gibi New York’a aktarıldığını ve bunun Yunan diplomasisinin New York’ta gerçekleştirdiği üst düzey temaslarla, bizzat BM tarafından da teyit edildiğini öne sürdü.

Gazete haberinde söz konusu üst düzey Yunan kaynağın söylediklerine yer verirken, GYÖ’lerden sık sık bahsedilmesine rağmen bu alanda da herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinin özellikle önemli olduğuna da işaret etti.

Gazeteye göre üst düzey Yunan kaynak GYÖ’lerin bir sonraki aşama için köprü görevi görebilecek dinamiği yaratmadığını belirtirken, bu unsurun GYÖ’lerin görüş birliği alanı olarak faaliyet göstermek yerine başka bir çatışma faktörüne dönüştüğü son liderler görüşmesinde kayda geçirilenlerle tamamen tutarlı olduğunu da ekledi.

Gazete “Çıkmazın Uluslararası Düzeyde Teyit Edilmesi” ara başlığı altında ise ortaya çıkan görüntünün endişe verici olduğunu yazdı.

Liderler görüşmesinde ortaya çıkan yaklaşımlarla ilgili çatışmanın olduğu gibi uluslararası düzeye taşındığını yazan gazete, Rum kesiminin prosedürel hamlelerde ısrarcı olduğunu, Kıbrıs Türk tarafının çerçevenin siyasi olarak “kilitlenmesini” istediğini, BM’nin ise en basit konularda bile ilerleme eksikliği saptadığını kaydetti.

Kıbrıs sorununun böylece dinamik olmadan kritik bir aşamaya girdiğini kaydeden gazete, çıkmazın ise artık bir iç değerlendirmeden ibaret olmadığını ve uluslararası bir tespit olduğunu öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise “Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yeni Bir Uluslararası Konferansın Gerçekleştirilmesi İçin Manzara Puslu” başlıklı haberinde Kıbrıs sorununda gözlemlenen durgunluktan ötürü Kıbrıs’taki iki toplumda da hayal kırıklığı hâkim olduğunu, çünkü bu aşamada BM Genel Sekreteri tarafından ilan edildiği üzere Kıbrıs’la ilgili yeni bir genişletilmiş görüşme perspektifinin bulunmadığını yazdı.

Kıbrıs’la ilgili yeni bir genişletilmiş toplantının ilk önce 2025 sonundan önce yapılmasının belirlendiğini, daha sonra ise bunun 2026 yılı başına aktarıldığını anımsatan gazete, ancak şimdiye kadarki verilerin böyle bir toplantının gerçekleştirilmesine izin vermediğini ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in geçen salı günü Rum lider Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşmenin ardından bunu teyit ettiğini anımsattı.

Gazete, görüntünün Holguin’in daha sonra Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüşmesinden sonra da değişmediğini ekledi.