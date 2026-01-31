Alithia, 29 Ocak Perşembe günü meydana gelen ve RMMO’yu alarma sokan olayın, saat 14.00 sıralarında, önceden belirlenmiş noktalara yerleştirilen patlayıcıların, uzaktan özel bir mekanizma ile patlatılması sonucu gerçekleştiğini yazdı.

Habere göre güvenlik protokolü uyarınca patlama noktalarına bir saat sonra gidildi ve drone ile yapılan incelemede de bazı noktalarda patlama gerçekleşmediği, her biri 15 libre ağırlığında iki mekanizmanın (toplam 13,6 kilo) yerinde olmadığı tespit edildi.

Rum Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hristos Pieris, patlayıcıların bırakıldıkları yerden çalındığı olasılığını değerlendirdiklerini açıkladı. Pieris ortadan yok olan patlayıcıların suç unsurlarının eline geçmesi halinde büyük yıkımlara sebep olabilecek bir miktarda olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili RMMO Komutanlığı ve polisin soruşturma başlattığını kaydeden gazete, daha önce de birçok kez RMMO’dan patlayıcı ve silah çalındığı ve suç unsurları tarafından kullanıldığına dikkat çekti.