Güney Kıbrıs’taki son dönemde arttığı görülen örgütlü suç faaliyetlerinin ardından, yenilerinin işlenebileceği kaygısıyla, Yunan mafyasıyla bağlantısı bulunan bazı kişilerin Güney Kıbrıs’taki girişimcilik faaliyetlerinin mercek altına alındığı bildirildi.

Politis haberi “Yunan Mafyasıyla Bağlantılı Olabilecek Kişilerle İlgili Bilgiler Değerlendiriliyor… Yeni Suç Faaliyetlerini Engellemek İçin Alarmda” başlığıyla aktardı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta genel bir yeni suç eyleminde bulunulabileceği kaygısı hakim. Rum polisinden bir heyetin kısa süre önce Yunanistan’a giderek Yunanistan İstihbarat Teşkilatı’ndan, Yunan mafyası hiyerarşisinin üst sıralarındaki bazı kişilerin faaliyetleri hakkında bilgi aldığı bilgisi bu kaygıları daha da güçlendiriyor.

Yunan istihbaratı Rum polis heyetine görüşmesinde Yunan mafyasına mensup kişilerin Güney Kıbrıs’taki eylemlerle bağlantılı olabileceği bilgisi de verdi. Güney Kıbrıs’ta son yıllarda işlenen faili meçhul suçlarla Yunan mafyasının bağlantılı olması senaryosu üzerinde duruluyor. Yakın zamanda gerçekleşen suçlarla ilgili araştırmalarda Yunan istihbaratının verdiği bilgiler de değerlendiriliyor.

Güney Kıbrıs’ta girişimcilik yapan bazı kişilerin hedef olabileceği ve bu kişiler için ek koruma önlemi alınması gerektiğini de Rum polisinin dikkatine getiren Yunan istihbaratı, Yunanistan’da toplanan istihbarata dayanarak, bazı yönlendirmeler de yaptı.

Gazete “ 'Greek Mafia' üyelerinin Kasım 2023’te Lefkoşa’nın Rum kesiminde işlenen Aleksi Mavromihali cinayetiyle bağlantısının araştırıldığını, bu araştırmada Mavromihali’nin çalışma arkadaşı olan ve cinayet sonrasında Yunanistan’da bulunan bir kişi üzerinde durulduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’taki örgütlü suç bulmacasında artık, faaliyetlerini Güney Kıbrıs’a, özellikle de Limasol’a taşıyan büyük şirketler de bulunduğuna dikkat çeken gazeteye göre Politis’e konuşan yetkili bir kaynak “dikey ekonomik kalkınma olan kentlerde suç örgütü üyelerinin gerek şirket sahiplerine gerek personeline gerekse binalarına güvenlik ve koruma satarak bu şirketleri kontrol etmeye çalıştığı gözlemlendiğine” işaret etti.